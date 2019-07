Emigran por conflictos del narco e invasiones

La congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, indicó: “El gobierno de Guatemala ya no es un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico. Pese a las capturas de jefes del narcotráfico, decomisos récord —aunque son menos del 2% de lo traficado— y miles de condenados, el trasiego de cocaína en Guatemala tiene aristas que se repiten desde hace años”. ¿Qué no ha cambiado y por qué? (P.L.)

Mientras tanto, el Departamento de Estado insistió en que “no proveerán más fondos de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador hasta que no estén satisfechos y se tomen acciones concretas para frenar al número de migrantes irregulares. De lo cual no se ve ninguna acción importante de parte de Guatemala.

En que “la conflictividad social crece en los últimos años y se refleja en las demandas por uso de recursos naturales, agrarios, políticas sociales, de seguridad y laborales”. “Trump ha causado una crisis moral y humanitaria para todos los estadounidenses”, apuntó Clinton, quien fue derrotado por Trump en las elecciones de 2016. Mientras, la ministra Sandra Jovel, junto a Dehenhart, en un auténtico chaquetazo, indican que reciben un buen trato los migrantes en los albergues de Estados Unidos.

Guatemala, además del problema de la emigración, tiene el de la corrupción; controlada en un 60% por el narcotráfico; percepción de inseguridad de la población en los barrios, que era del 42.2% en el 2018, y 52.5% en el 2019, por lo que están tratando de emigrar a USA, con la oportunidad de progresar, porque aquí no lo consiguen. “Asíes indica que el 39.2 por ciento tenían la intención de migrar y el 85 por ciento dijo que lo haría a Estados Unidos”. (P.L.).

“Guatemala solo supera a Nicaragua, Haití y Venezuela en percepción de la corrupción” (*) Alfonso Yurrita Cuesta

Ahora el Plan de Desarrollo para el Triángulo Norte ha quedado instalado e incluye la posibilidad de que Guatemala se convierta en un “país seguro” para solicitantes de asilo y la realización de pruebas de ADN para los menores migrantes, modificar el CA-4, y que agentes federales asesoren en seguridad fronteriza al país, basado en el “Estatuto de Refugiados de Naciones Unidas”, algo que también se había planteado con México y hasta la fecha ha rechazado.

Pero Guatemala no tiene recursos para acoger migrantes, dijo el ministro Degenhart, cuyo pasado “le pesa” y es conocido por su poca experiencia en seguridad integral ciudadana. Según la Policía Nacional Civil: el ministro de Gobernación, como su primer viceministro, no conoce la ley, atribuciones, competencias y obligaciones del puesto, con el 60% de Guatemala controlada por el narcotráfico y donde la aplicación de la ley no existe. “La Cicig, en cierto sentido, lo que hace es practicar la autopsia de unas instituciones ya difuntas”. (Castresana)

Todo esto que se está viviendo ha vuelto a crear una incertidumbre. ¿En manos de quiénes estamos? Lo que ha impulsado al pueblo nuevamente a salir a las calles, preocupado de que Guatemala se convierta en un país con conflictos y crisis como los que atraviesan Nicaragua, Venezuela y Honduras, señalando que el país podría llegar al colapso, luego del posible manejo de votos en las recientes elecciones. (La Hora) Y para “poner la guinda en el pastel”, el Ministerio Público (MP) pidió la captura con fines de extradición para el empresario Mario Leal Castillo, señalado en un caso de financiamiento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).