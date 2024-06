Rincón de Petul

En Filgua, hablaremos de migración

El más grande evento cultural de la región está cerca y no podríamos estar más entusiasmados,

Tanto conversatorio en Guatemala sobre migración a lo largo de los años. Pero realmente no recuerdo antes un evento con tanta variedad ingeniosa y provocadora, como la contenida en la agenda de conferencias que viene en la Filgua. Este julio, del 4 al 14, la Feria Internacional del Libro en Guatemala escogió como eje central la conversación alrededor de la migración. Pero es evidente que quienes seleccionaron la agenda se propusieron abordarla, no solo desde las importantes perspectivas de siempre, sino, además, con provocadoras discusiones que ayudarán a enriquecer este socialmente rico fenómeno y sus extendidas derivaciones en los conglomerados que afectan. Aquí, los intentaré provocar compartiendo tan solo algunas de las charlas que procuraré no perderme:

“De cómo el chao mein se convirtió en comida típica guatemalteca”. Por horas podrá discutirse entre migrantólogos sobre asuntos teóricos, que, si conversaciones como esta no se generan, quedará sensación de que lo que se dice es letra muerta. Ahora ¿qué puede ser más guatemalteco que ir a un restaurante de barrio y pedir lo que llamamos “chomín”? Pueda que el plato tenga una historia milenaria y que en su país de origen se sirva de alguna manera auténtica. Pero en Guatemala, el plato viene acompañado con pan de rodaja y más de uno le echa encima un chorro de salsa kétchup. Esta plática en Filgua será impartida por Arturo Taracena Arriola y Mary Domínguez y es una que no me quiero perder. El cómo los flujos migratorios sirven de puente para platos originarios de otros lugares que luego son habilitadores para que esa cultura se dé a conocer y sea aceptada en el lugar que recibe, es un tema de máximo interés. Y de máximo potencial también para países como Guatemala, con tanto emigrado, con tanta culinaria, y con tanta brecha de aceptación en el país que los recibe. (8 de julio, 18:00 horas).

“Breaks, cholos y killers, migración y cultura popular en Guatemala”. Honestamente, no sé mucho de breaks; y mucho menos de cholos. Y confieso que antes de esto ni siquiera había oído de la cultura killer. Pero esta es otra plática que no me quiero perder. Impartida por Alexis Ajquejay, será una oportunidad para explorar el rico mundo de las culturas urbanas y cómo estas se propagan por el mundo con emisarios usualmente jóvenes que llegan a un lugar de destino. Nuevamente, cosa similar que sucede con culturas originarias de Guatemala y que ahora no se monopolizan aquí. La migración es un medio de transporte de cultura y esta plática es prometedora. (6 de julio, 19:00 horas).

“Migración y urbanización en zonas rurales indígenas de Guatemala”. Una realidad cada vez más transformadora, no solo de paisajes, sino de culturas, de la más profunda motivación visual de un nuevo proyecto de vida nacional para la juventud. Desde lo urbano, hasta lo aspiracional. Desde lo admirable del emprendimiento, hasta lo criticable de lo caótico y desordenado. De auténticos sueños e incentivos perversos. Desde las tantas perspectivas de la armonía artística y el gusto, pasando por temas de la seguridad de la construcción, hasta la explosión con dinamita de una estética histórica. No me la pierdo. Impartida por Ruth Piedrasanta, el 12 de julio, a las 17:00. En total, habrá 15 conferencias sobre migración a lo largo de la feria. Su agenda completa puede ser encontrada googleando: “programa filgua 2024”. La edición, además, está dedicada a Francisco Pérez de Antón, quien (por si no fuera suficiente ya su obra) presentará dos libros nuevos. Llena de actividades variadas, el más grande evento cultural de la región está cerca y no podríamos estar más entusiasmados. Nos vemos en el Forum Majadas, nos vemos en Filgua.