Este jueves 10 de octubre, a partir de las dos de la tarde, se llevará a cabo el Enade 2019. El Encuentro contará con la presencia del Presidente de la República, Jimmy Morales, quien dará un mensaje de inauguración, mostrando cuáles han sido los logros más importantes de su gestión en fortalecer las instituciones. Es de reconocer algunos puntos importantes como haber llevado a cabo la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice, la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, haber continuado reduciendo la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, el estabilizar los insumos médico-quirúrgicos en los hospitales nacionales, entre muchos otros que será importante escuchar. Contaremos también con la presencia del presidente del Cacif, Juan Carlos Tefel; el presidente de Fundesa, Juan Carlos Paiz, y el presidente del comité organizador del Enade 2019, Peter Klose.

El profesor de Babson, Vincent Onyemah, presentará lo que se ha venido trabajando durante el último año en el programa ScaleUp Xela, como una herramienta efectiva que ha ayudado a 18 empresas a crecer por encima del 25% en tan solo cinco meses de capacitación.

De un Estado sólido a un Estado líquido. Juan Carlos Zapata

Luego de ello, el profesor de la Universidad de Chicago James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países?, disertará sobre qué se necesita en países como Guatemala para que nuestras instituciones sean más inclusivas. La diferencia entre países ricos y pobres no es la renta per cápita, sino su productividad, y eso lo explica precisamente en la capacidad que tienen las instituciones de proteger la propiedad privada, la propiedad intelectual, impartir seguridad y justicia y tener un Estado que funcione para todos sus habitantes y no solo para ciertos grupos. Además, abordará partes de su nuevo libro, que acaba de salir a la venta a finales de septiembre, El pasillo estrecho, que pone de manifiesto cómo la libertad solo puede existir cuando la sociedad cuestiona el poder del Estado, pero al mismo tiempo, cuando existe un Estado fuerte, capaz de defender nuestros derechos cuando estos se ven vulnerados. El concepto de un Estado que se rige por el imperio de la ley, donde sus instituciones buscan elevar la productividad del ciudadano es, en síntesis, lo que se espera pueda transmitir a la plenaria este año.

También contaremos con la presencia de Roberto Ardón, María Isabel Bonilla, Francisco Quezada y Mario García Lara, quienes resumirán las principales conclusiones de los diferentes conversatorios que se llevaron a cabo previo al Enade sobre ¿Cómo fortalecer las instituciones del Estado? Se abordarán temas relacionados con la importancia de reformar el sistema electoral y de partidos políticos, el servicio civil, la independencia del sistema de justicia y cómo generar una mejor fiscalización del uso de los fondos públicos.

Moisés Naím, político y periodista y uno de los pensadores más influyentes de América Latina según el Foro Económico Mundial, hablará de cómo debemos evitar el populismo en este mundo lleno de posverdad que muchas veces lleva a la polarización de las sociedades y a líderes que buscan el continuismo.

Adicionalmente contaremos con la presencia del presidente electo, Alejandro Giammattei, quien disertará a la plenaria sobre las políticas públicas que implementará durante su gobierno y cómo la generación de “muros de prosperidad”, como se le ha denominado a la estrategia para generar más empleos y oportunidades, puede ayudar también a fortalecer las instituciones y llevar a Guatemala a ser un Estado sólido. Nos vemos en Enade 2019.