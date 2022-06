Hoy miércoles 15 de junio a las 7pm, en Sophos, editorial Catafixia está presentando el libro “Ensayos desde un Estado Perverso” cuyo autor es el admirado columnista, pensador social y doctor en Administración Pública especializado en temas de salud y educación, Félix Alvarado Browning. Félix es un columnista que, desde hace una década, nos comparte su pensamiento y opiniones informadas desde Plaza Pública. Sus columnas casi siempre tienen el sabor de la provocación al lector; esa sal que conmina a ver los temas que aborda desde ángulos y perspectivas que no habíamos considerado previamente. Además, con una redacción amena que no todos tenemos el privilegio de dominar.

Más que un “Estado fallido”, el Estado guatemalteco es un auténtico “Estado Perverso”. Karin Slowing

Siendo la columna un género que obliga a destilar las ideas y planteamientos que uno quiere compartir a mínimos comprensibles, es inevitable que el columnista se quede con la sensación de que no logró exponer a cabalidad o con la profundidad debida el tema que abordó. El propio autor nos expresa que es esa, una de las razones que dieron vida a este libro: “desenrollar las ideas”, las ideas complejas que dejó en el tintero pues los límites de una columna generalmente obligan a presentarlos de manera comprimida.

Por esta razón, este libro no es una compilación de las más de 300 columnas escritas por Félix durante estos años. Es un libro que retoma varios de los temas más punzantes que Félix ha abordado en sus columnas y los desarrolla con mayor amplitud. Los ensayos se hilvanan entre sí por medio de la explicación de lo que hace al Estado guatemalteco, más que un “Estado fallido”, un auténtico “Estado Perverso”: un Estado cuyos fines no son democráticos, no se orientan a la prosperidad de todos ni al respeto a los derechos humanos. Un Estado cuyas leyes, distribución del poder y organización se articuló para servir el interés de unos pocos, aprovechar las prácticas de los tramposos y depredar el esfuerzo del resto. Un Estado que se organiza para transferir recursos de unos grupos a otros, pero que, además, garantiza que tal transferencia sea de la mayoría a una minoría; de los que menos tienen a los que menos necesitan. Es un Estado para una sociedad de castas, con unos pocos ciudadanos de primera que, además, se sienten “cabales”, a quienes este Estado perverso sirve particularmente bien; unos de “segunda”, con una ciudadanía limitada y cada vez más restringida, y los “otros” los que aún y teniendo DPI, en realidad “no cuentan” mucho menos merecer respuesta, protección y garantías de parte de este Estado, aunque su Constitución Política diga lo contrario.

Cada uno de los ensayos se enfoca en distintos elementos que van abonando a la comprensión de cómo se configura la “Perversidad del Estado” en nuestro país y cómo se instrumenta. Se hace, además, un esfuerzo por recuperar los acontecimientos que, del 2014 para acá, están acelerando dicha perversidad y sus efectos deletéreos sobre la mayoría de la población. Así se lee, por ejemplo, el ensayo 12: “El 25 A, lo que desnudó la injusticia”. Una combinación entre esa esperanza ciudadana que nació y creció pero que se aplacó justamente por ese uso perverso del Estado y sus instituciones en contra de la mayor parte de la población.

Mi ensayo favorito hasta ahora es el que se llama “Un secreto bien guardado: se puede ser muy rico en un país pobre” pues de forma muy amena, con lenguaje sencillo y preciso, Félix nos permite adentrarnos en esta profunda y dolorosa contradicción en la que vive secuestrada nuestra amada Guatemala y que ha sido el tema que ha hecho cruzarse nuestros destinos profesionales en innumerables ocasiones. Agradezco también a Editorial Catafixia, por este invaluable esfuerzo editorial.