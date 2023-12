Entre la envidia y la campaña del miedo

Como guatemaltecos no podemos evitar compararnos con los demás. Siempre deseamos al menos la misma casa, el auto o el éxito del vecino. Por ello, “la grama siempre es más verde en el jardín de al lado”. Decimos desear lo mejor para todos, pero nos invade la envidia. Por ello no podemos evitar comparar a Guatemala con El Salvador y muchos añoran tener un presidente como Bukele. Recién pudimos observar en las redes sociales cómo el presidente del vecino país visita una espléndida biblioteca donada en parte por China. Sin decir nada del increíble espectáculo que le brindaron al mundo con el evento de belleza Miss Universo. Todos mencionan la seguridad que ahora hay en El Salvador, pero nadie analiza cómo se logra.

Por nuestro bien, debemos alejarnos de la envidia y buscar lo mejor para el país. Carlos R. Paredes

Argentina recién realizó sus elecciones. El claro ganador de la presidencia es Javier Milei, apodado el León. Gana ampliamente con más del 55% de los votos. Su elección resulta de una población cansada del kirchnerismo de las últimas administraciones. El pueblo argentino busca un cambio y confía haberlo encontrado en Javier Milei. Desde Argentina me envían un interesante meme en donde se ve a un león (simbolizando a Milei) sentado frente a la Casa Rosada comiendo una torre de panqueques (simbolizando a Massa). Me explicaron que en Argentina se le dice “panqueque” a una persona que cambia de punto de vista, su opinión… según las circunstancias.

Me sorprenden las similitudes de la situación de Guatemala y de Argentina. Ambos países recién pasan por elecciones marcadas por la presencia de “panqueques”. Tanto con candidatos que cambiaron su ideología según les convenga, como de electores que cambiaron su preferencia radicalmente para la segunda vuelta. Las similitudes no terminan ahí, ya que en Argentina también se desarrolló una verdadera campaña de miedo para asustar a la población. Todo para convencerla de no votar por Milei. En Guatemala sigue desarrollándose una campaña de miedo similar que busca asustar a la población con el petate del comunismo del siglo pasado. De extraña manera, la campaña en ambos países se desarrolla atemorizando a la población, mencionando lo malo que es el otro en vez de resaltar lo bueno que es uno para el país. Es otra prueba de la envidia chapina donde la ideología del cangrejo para bajar al otro prevalece.

Guatemala está en crisis y lamentablemente no tenemos líderes que nos guíen para salir de ella. Por un lado, está el MP apoyado por todos aquellos que serían perseguidos al momento que Semilla tome posesión. Son los políticos corruptos y los empresarios que actualmente se benefician de jugosos contratos con el Estado. Todos sienten que tienen un pie en la cárcel. Por el otro lado tenemos a los 48 Cantones de Totonicapán que dicen representar a la población del interior del país con sus demandas de renuncia a la Fiscal General, algunos de sus colaboradores y algunos jueces del sistema judicial. Finalmente está el presidente electo y a su gabinete secreto que no aparece por ningún lado. Pienso que Bernardo Arévalo no supo aprovechar esta oportunidad de oro para mostrar un claro liderazgo. Nunca entenderé cómo sus asesores le aconsejaron alejarse de la crisis.

Por nuestro bien, debemos alejarnos de la envidia y buscar lo mejor para el país. Debemos hacer caso omiso de la mal intencionada campaña de miedo y todos debemos mantener la esperanza que los involucrados en la crisis reflexionen y retomen sus sentidos. Solo buscando el bien de Guatemala lograremos una Navidad tranquila y una entrega al 14 de enero sin bloqueos.