Es mejor prevenir que lamentar

Hace unos días se incendió y explotó un camión cisterna en Sololá. Dejó como saldo varios heridos y segó la vida de dos niños por el simple hecho de encontrarse en ese lugar.

La vida real no es una película de Hollywood. Patricia Muñoz Meza

Para evitar que esto se repita se necesita esclarecer lo sucedido, analizando todas las causas posibles del incidente, el cual, por sus características, podría ser multivariable e involucrar a varios actores.

Cuando un camión cisterna circula en áreas habitadas, puede visualizarse como un potencial peligro (lleva pictogramas de advertencia que lo evidencian), cuyo riesgo se supone, tuvo que haber sido gestionado por los responsables, con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, utilizando para ello todos los acuerdos, reglamentos, normativas vigentes de obligado cumplimiento, relacionados al transporte de hidrocarburos, trazados a nuestra Carta Magna, a leyes, acuerdos nacionales, regionales o internacionales, según aplique.

Ahora bien, no comprendo por qué en Guatemala, desafortunadamente, en ocasiones se hacen las cosas “a prueba y error” y no se tiene como buena práctica la planificación ni la gestión del riesgo en las actividades que se realizan dentro del territorio, y menos se regula o se usan mecanismos de evaluación y seguimiento para medir el éxito o el fracaso en la aplicación de reglamentos, normativos, etc.

¿Por qué escribo esto? Tristemente he sido testigo de cómo cisternas que transportan gas GLP para distribución a granel circulan en el área metropolitana (áreas bastante pobladas) y distribuyen su producto en la vía pública, en espacios residenciales. Conectan una manguera y la pasan por encima de la acera, por lo cual los viandantes, para poder proseguir su marcha, deben pasar saltando por encima de ella. Un ejemplo, ¿qué sucedería si una persona pasa con un cigarrillo encendido en la mano y por error de conexión existe una fuga y esta encuentra una chispa? Sería desastroso.

Entonces para qué está el RTCA y/u otros acuerdos que contienen directrices para la distribución del gas GLP, los cuales prohíben expedirlo de esta manera, debido a que para realizar el abastecimiento del producto se necesita cumplir previamente con requisitos y no se puede surtir el GLP así sin más, en la vía pública.

Para colmo, algunas personas me han comentado que informan a las autoridades reguladoras sobre estas prácticas y estas no hacen nada. ¿Será que hasta que no ocurren los problemas no comprenden la necesidad de medidas de seguridad y la obligación de gestionar el riesgo para evitar desastres?

La vida real no es una película de Hollywood. La explosión de un camión cisterna, como la ocurrida recientemente, es terrible.

Por eso es mejor prevenir que lamentar. Para cualquier peligro potencial son recomendables la prevención y la gestión del riesgo. También aplican para el covid-19, así que no me explico por qué las autoridades de Salud continúan evidenciando indiferencia al negarse a emitir acuerdos para que las medidas de prevención sean obligatorias para toda la población, en todos los colores del semáforo, especialmente para las personas vulnerables, a quienes se les niega el derecho a proteger su salud y vida. ¿Cómo pretenden que los vulnerables eviten lugares concurridos si tienen que presentarse a trabajar?

Los contagios de covid-19 han aumentado, y ahora también la OMS ha emitido máxima alerta para la viruela del mono. Hay que prever y proteger a la población. Ya que la salud y la vida son dones preciosos, ayudemos a preservarlos.