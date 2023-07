Es mitad de año y debemos evaluar los logros

“¡No digas no puedo! porque el inconsciente lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes”. Facundo Cabral

Hemos recorrido la primera mitad de este año y eso nos indica que nos queda otro tanto para poder planificar lo que nos resta. Esto indica que podemos avanzar con toda determinación enfocados en nuestra meta propuesta, o bien frente a la realidad de lo que hemos podido lograr, reevaluar esas metas en una modalidad absolutamente realista.

La mentalidad crítica nos ayudaría para no desanimarnos a bajar las normas, sino seguir avanzando. Samuel Berberián

Es poco responsable culpar a las circunstancias del no haber podido llegar a la meta que nos habíamos trazado, pero no debemos negar que la realidad de las circunstancias presentes nos han permitido lograrlo o no. Sería más correcto, entendiendo lo que hemos podido lograr a la fecha en nuestros planes, reevaluar nuestras capacidades y las posibilidades que se nos presentan para poder trazar con certeza cómo avanzar hacia nuestras metas.

Tenemos que ser conscientes de que el esfuerzo responsable que aplicamos cada día nos habrá de permitir alcanzar las metas que nos hemos trazado. Sin lugar a dudas tenemos intereses y deseos de alcanzar algunas metas, las cuales posiblemente no están dentro del marco de nuestra capacidad o los recursos, por ello nos podemos establecer metas realistas y alcanzables para que al final del tiempo no lleguemos solamente para cosechar frustraciones y decepciones, lo cual para nada nos ayuda y no nos estimula para poder seguir adelante.

Sin duda alguna, a esta altura del año hemos comprendido que los avances que se están logrando es porque las metas que se han trazado no solo están bien definidas, sino que previamente se ha hecho el análisis fundado en el pasado, de cómo y cuándo se ha podido lograr lo alcanzado y esto habrá de definir responsablemente cuanto esfuerzo se requiere para mantener las metas trazadas y justificar la razón por seguir con más determinación en lo que nos hemos propuesto.

Cuando se han trazado claramente las metas y podemos definir hasta dónde hemos llegado fácilmente, sabremos lo que nos costará recorrer el resto del camino y cuando lleguemos al final del año estará la satisfacción de lo que se logró conforme se había planificado. La vida nos enseña de muchas personas que en un idealismo poco real se cosecha frustraciones porque no logran lo que tanto habían deseado alcanzar. Es mucho más sabio ser austero en nuestros sueños y sobrepasarlos que simplemente sentarnos al final del año lamentando lo que no pudimos lograr.

No es difícil aprender que planificar y proyectar algo es muy fácil y muy halagador pero más halagador es el logro cuando llegamos a lo que nos propusimos. Por lo mismo, estando a la mitad del año debemos reenfocar nuestros esfuerzos primeramente a una introspección para luego poner todo nuestro empeño para alcanzar la meta.

El ejercicio que estamos planteando es algo que se debe hacer probablemente a solas y sin la ayuda de terceros para que no tengamos de alguna manera complacer a los que nos fiscalizan para saber si estamos alcanzado lo propuesto o si nos hemos quedado a mitad del camino. Lo mejor de esta vida es cuando los que nos rodean pueden ver nuestros logros y no estar informados de nuestros planes. Claro está que los logros son resultado de una planificación elaborada y no simplemente a la casualidad o a la suerte.