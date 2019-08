¿Es mucho pedir que racionalice su voto?

Este domingo los guatemaltecos decidiremos el futuro de nuestra patria, para mal o para peor. En esta segunda vuelta se espera poca participación. Decidir no ir a las urnas sería un grave error, pues se estaría votando indirectamente por el candidato que tenga voto duro.

El clima de apatía que se percibe se debe a la falta de propuestas innovadoras, dos personas que representan a la vieja política y el poco compromiso que ambas proyectaron en campaña en contra de la lucha anticorrupción. Claro que sería mejor ir a votar por un presidenciable de nuestra simpatía, que nos transmitiera inteligencia, capacidad y honestidad, con un buen plan de gobierno, con un equipo de trabajo limpio y digno. Pero seamos realistas, en Guatemala ese tipo de perfiles simplemente no existen.

Ir a votar nulo o en blanco tampoco sería efectivo, aunque refleje insatisfacción y condena moral para ambos candidatos, esa opción idealista no resuelve en este momento la situación crítica del país.

Entonces, si usted no está de acuerdo con ninguna de las opciones, trate de racionalizar su voto y decidir cuál de los dos podría ser menos dañino para el país. Recuerde que esta vez con un solo voto de ventaja se gana. La contienda, a tan solo dos días de las votaciones, está muy cerrada, aunque la última encuesta electoral publicada por Prensa Libre refleja que Giammattei aventaja a Torres en varios segmentos de la población. Sin embargo, a pesar de estos resultados tengo la apreciación muy personal y subjetiva de que el vencedor podría ser cualquiera de los dos.

Por lo que en esta oportunidad en particular su decisión es más valiosa que nunca. Algunos seguirán defendiendo afanosamente a su candidato, pese a lo que sea. Pero si usted aún no se ha definido, vote con la cabeza, por favor, no lo haga ni con el corazón ni con el hígado. Es necesario hacer un análisis comparativo entre los aspirantes y no dejarse llevar por las campañas negras, memes, chismes y redes sociales.

Y aunque el acto de votar no tiene un sustento racional, es necesario que los electores tengan la capacidad de discernir entre las opciones, conociendo a los candidatos a través de sus propuestas, trayectoria y actitudes. Los debates hubieran sido excelentes para analizar a los presidenciables, pero la estrategia de Torres fue evadirlos. Aspectos generales de la personalidad y carácter, su vida familiar, la forma de comunicar son aspectos que deben considerarse.

Las decisiones no son racionales, son emocionales. Estaría usted dispuesto a cambiar el chip y votar con la razón. Brenda Sanchinelli

Luego de este análisis, medite a profundidad sobre la forma como esa persona actuará si llegara a ser electa presidente. Obviamente, al tomar posesión, se transformará y esa perspectiva es la que usted debe visualizar. No la vea como es hoy, sino cómo se comportará del 14 de enero del 2020 en adelante. Hasta hoy todos los presidentes que hemos tenido, al llegar al poder, han olvidado sus promesas de campaña y se vuelven unos verdaderos monstruos, prepotentes, descarados, hostiles, abusivos y cínicos. No digamos lo que se roban y la corrupción que permiten en su administración. Todas las elecciones han sido un fracaso tras otro.

El que resulte menos nocivo para el país debe ser quien reciba su voto. Porque el país necesita un poco de estabilidad —después del torbellino Jimmy Morales—, aunque sea por un tiempo. Quien gane la Presidencia no será un superman para sacar al país avante como un héroe. Y seguro vendrá más de lo mismo, pero esta vez el pueblo debe exigirle trabajo, honestidad y respeto. Para esto debemos tener la solvencia moral de haber emitido nuestro sufragio, no al azar ni con el corazón, sino racionalizando nuestra decisión.