Escritores de un futuro brillante

¿Qué deseo para mi futuro? Llevo haciéndome está pregunta los últimos meses. Llegar a una respuesta no fue fácil, porque la lista de mis sueños es grande y hay muchas cosas por considerar. Sin embargo, llegué a tener una respuesta clara: no quiero más de lo mismo.

Frente a nosotros está la oportunidad de escribir el futuro y de crear nuestra realidad. Caterina Méndez

Nací en el 2003, y desde entonces he visto que por años muchas cosas siguen siendo lo mismo (si no es que han empeorado). Cosas que no son normales se han normalizado, realidades inaceptables se han aceptado, y sin darme cuenta adopté una visión limitada del futuro.

Con la llegada de la pandemia, tuve un tiempo de reflexión en el que me confronté con mi individualidad y llegué a una serie de conclusiones que cambiaron mi visión. Dejé de verme como “efecto” de lo que sucede a mi alrededor, y comencé a ver mi potencial de ser “causa” de lo que quiero que suceda.

Hoy tengo claro que lo que deseo para mí y para mi país es un futuro brillante. Es por esto que mi potencial y el de cada uno de nosotros es importante, porque reconozco que aunque soy muy joven, soy corresponsable del futuro. Todos lo somos. Hoy sé que la realidad no “solo sucede”, sino que se crea. Cada acción o inacción es material de construcción para el siguiente lugar en el que llegaremos a estar. Si tomamos acciones constructivas, construiremos un mejor futuro, y viceversa.

Co-crear nuestro futuro aplica tanto a nivel individual como nacional, y llegar a verlo de forma personal me ayudó a comprenderlo. Por ejemplo, al tomar acciones saludables, soy capaz de construir una vida saludable. De forma contraria, si no cuido lo que como y no soy constante con mi ejercicio, luego no es sorpresa que no esté en un estado de salud.

Lo mismo ocurre con el país, nuestras elecciones deciden nuestro bienestar o malestar futuro, y aunque a veces interpretamos la realidad como una sorpresa… ¿Es realmente cierto que no sabemos lo que nos llevó a estar en donde estamos?

Asumir nuestra corresponsabilidad sobre la realidad no es fácil, pero no hacerlo, aparte de que no hace sentido, luego nos puede cobrar una factura muy alta. El ejemplo de la comida lo hace evidente. ¿Qué pensarías de una persona que culpa en un 100% a los productores de comida chatarra por su enfermedad?

Estoy aprendiendo que para co-crear un futuro brillante, debemos hacernos responsables de lo que elegimos para nuestra vida y para nuestro país. Un primer paso es reconocer que, en nuestro presente, ya no todo es “lo mismo”; también hay cosas que son diferentes.

Hoy poseemos más información, que nos ayuda a evitar seguir cometiendo los mismos errores. Hoy hemos atravesado por experiencias que nos permiten reconocer con mayor claridad lo que no funciona y lo que sí puede funcionar. Hoy sabemos que el pasado es una herramienta para potencializar nuestro futuro.

Frente a nosotros está la oportunidad de escribir el futuro y de crear nuestra realidad, pero también es clave reconocer que está en nosotros tomarla de forma intencional.

Me siento extremadamente feliz, porque estas elecciones fueron diferentes, y como mencione al inicio, mi deseo es que las cosas no sean iguales. Estas elecciones mostramos nuestro rechazo a una oferta cooptada y limitada. No nos vamos a conformar. No vamos a dejar que sean otros los que escriban nuestro futuro.

Mi deseo es que los jóvenes honremos nuestro potencial y escribamos un mejor futuro con la fuerza de nuestro voto. Pues, tan simple como dice una canción de Calle 13: “Si quieres un cambio verdadero, pues camina distinto”.