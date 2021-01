Estados Unidos, Israel y Marruecos en concordancia

Escribo esta columna desde EE. UU, en medio de tantos disturbios y confusión originados desde el 6 de enero con el asalto y vandalismo hacia la Casa de Representantes del Capitolio en Washington D.C. El incidente, que ocasionó estupor en el mundo entero, nos hizo recordar la reciente quema del Congreso de Guatemala. ¿Será que nos copiaron? Sin embargo, hay otro tipo de noticias más positivas en otra dirección, viniendo de la Casa Blanca.

SM rey Mohammed VI de Marruecos recibió el 22 de diciembre a una delegación estadounidense-israelí de alto nivel, y por el otro lado, sostuvo una entrevista telefónica con el presidente Donald Trump, quien le anunció el reconocimiento de EE. UU. a la soberanía plena y entera del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur. ¿Por qué lo hizo? Estimo que fue por las buenas relaciones que Marruecos sostiene con Israel, con quien firmó acuerdos relativos a la aviación civil, innovación y desarrollo, y además busca la paz en la región. Segundo, porque inversionistas norteamericanos se verán beneficiados con el acuerdo de EE. UU. que movilizará US$5,000 millones al Reino de Marruecos y al continente africano. Este redundará indirectamente en beneficios a inversionistas guatemaltecos y centroamericanos que desean comercializar sus productos en Marruecos y el continente africano.

Desde 1975 y 1976, España decidió prescindir de la última colonia que le quedaba, que era el Sáhara Occidental, pero al no querer involucrarse firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, en el cual cedía a Marruecos y Mauritania la colonia, todo en base a acuerdos bilaterales reconocidos por la ONU.

Fue desde esas fechas que el Frente Polisario reclamó unilateralmente el territorio del Sáhara marroquí, controlando campos de refugiados y desconociendo así los acuerdos de Madrid. El conflicto recién estalló cuando el Polisario violó el alto al fuego y, evidentemente, Marruecos tomó acción en el territorio que le pertenecía. Quizás se necesitaba un empujón de EE. UU., pues con su respaldo no quedará osibilidad de amenaza del Polisario.

Este grupo separatista quedará anulado al recibir el mencionado respaldo, pues ha perturbado la paz en la región. Al Polisario se le cataloga simplemente como un grupo de delincuentes, terroristas, narcotraficantes y vándalos que se han querido apoderar del Sáhara sin el reconocimiento de la ONU.

Tan contundente es el apoyo de EE. UU., que ha instalado Prosper Africa, una primera sucursal en Rabat que facilitará un mejor acceso a inversionistas estadounidenses que buscan un comercio con África, y está por abrir un consulado en Dahkla, provincia localizada en el Sáhara y de vocación principalmente económica.

Sería interesante y provechoso abrir nuestro propio consulado en Dakhla. Ayer, Guatemala —junto a otros países— participó en una conferencia ministerial virtual en Rabat, en apoyo al Plan de Autonomía bajo la soberanía marroquí, para poner fin al diferendo regional. En esa conferencia se cimentó el apoyo de EE. UU. y de la ONU como protagonistas claves.

Me interesa mucho este tema, pues he conocido Marruecos; un país con un brillante pasado y una mezcla de varias civilizaciones. Sus exóticas ciudades hechizan por su nobleza árabe, y por ser místicas, sofisticadas y auténticas. Sin embargo, fue Dahkla la provincia que más me hechizó; serena, próspera y bella, que merece seguir sin conflictos. La descubrí con habitantes cálidos y afectuosos. Al recordarle se me hace apetecible volver. Solo espero que el covid-19 cese y pueda regresar a seguir filmando en ese hermoso país, y disfrutando de la historia milenaria que nos ofrece.