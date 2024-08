Escenario de vida

¿Estamos cercanos o no a sufrir un cataclismo climático?

Que estamos llegando a un punto de inflexión es innegable, pero ¿para cuándo? es la pregunta del millón.

Como todos sabemos, para sobrevivir y cosechar nuestros alimentos necesitamos de un buen clima, pero frente a la cantidad de desinformación que nos llega por todos los medios, nos preguntamos qué es verdad, ya que pseudocientíficos constantemente abarrotan las redes sociales con simples mentiras. A nivel personal, preferí remontarme al polo norte y averiguar con mis propios ojos hace más de una década.



Por ello, por años he venido escribiendo sobre el calentamiento global, que también significa “enfriamiento”. Hace tres días, mi mentor, el connotado y ya retirado PhD. Dr. John Kermond, exdirector de Outreach NOAA, me envió un artículo bonito y directo, escrito por los hermanos Ditlevsen, que me despabiló. Contiene información de primera mano sobre el inminente detenimiento de la Circulación Meridional Atlántica, por sus siglas AMOC en inglés.



El estudio de dos hermanos, Peter Ditlevsen y Susanne, de la Universidad de Copenhague, nos hace preguntarnos: ¿Qué tan cerca estamos de que se detenga la AMOC (o circulación Termohalina). A mis lectores les explico que esta circulación es la que transporta el equivalente a un millón de plantas de energía nuclear en el mar y regula nuestro clima.



Esa megacorriente arrastra agua superficial cálida y salada desde los trópicos a velocidades impresionantes hasta el norte de Europa. Allí, el agua cálida se encuentra con el aire frío y, por ende, se evapora, mientras la atmósfera se calienta. Mientras el agua que queda en la AMOC ahora es más fría y salada, y más densa que el agua circundante y más pesada, y no solo se hunde, sino que se desploma casi tres kilómetros, cayendo unos tres millones de metros cúbicos de agua por segundo. Es la cascada invisible más impresionante del mundo.



En el último período glacial, Groenlandia se calentó hasta alcanzar los 16 grados centígrados en tan solo 50 años. Y esto puede volver a pasarnos. Se daría una muerte masiva de la vida marina y se afectaría globalmente la pesca.

Los hermanos Ditlevsen encontraron un agujero de calentamiento, así como en el espacio vemos el “hoyo negro”.



Con todas las incógnitas, aún no sabemos cuándo ni qué sucederá después de que las corrientes se detengan, pero los Ditlevsen dicen que los datos apuntan a alrededor del 2057, y podría desencadenar “una profunda reorganización a escala global”, metiendo a Europa en una ola de frío intenso, aplastando los sistemas alimentarios y condenando a grandes regiones a la sequía. Sin embargo, los peores efectos se sentirían en los trópicos y ya está sucediendo.



Tanto la Amazonia como nuestros bosques tropicales en Centroamérica, que están siendo talados o quemados, están llegando a su propio punto de inflexión, y un cierre de la AMOC podría ser el empujón final para claudicar.



Coincido con los hermanos Peter y Susanne en que tenemos que reducir las emisiones y hacer una transición más rápida a la energía renovable, y a los vehículos eléctricos. Aplacemos la fecha de 2057 porque todos tenemos a alguien en nuestras familias que estarán aún con vida en 30 años.



A pesar de todas las incertidumbres y todos los desacuerdos, Peter se aventuró a decir que el 99.99% de sus colegas coinciden en que el aumento de las temperaturas eleva aún más la probabilidad del cierre de la AMOC”. Por ello, amigos lectores, siembren árboles, detengan la deforestación e incendios forestales. Les invito a ver mi película Aventura Extrema -mi expedición al Polo Norte, parte 1 y 2 que encontrarán en YouTube.