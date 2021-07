Estamos contigo, Juan Francisco Sandoval

La primera bomba la lanzó la fiscal general, Consuelo Porras, cuando decidió prescindir ilegalmente de los servicios de Juan Francisco Sandoval, quien estaba a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP). La segunda bomba la lanzó el exfiscal Sandoval en la conferencia de prensa que dio desde la Procuraduría de Derechos Humanos, antes de salir del país, cuando habló de las investigaciones que estaba llevando a cabo su fiscalía y que, supuestamente, llegaban hasta el mismo presidente, pasando por varias personas más de la alianza criminal que se ha reconstituido graníticamente desde los últimos años del gobierno de Morales y la salida de la Cicig.

Después de las bombas, y a pesar de vivir en una Guatemala tan acostumbrada a las continuas crisis, el país ha reventado desde dentro. De ninguna otra parte que desde la ciudadanía ha llegado la respuesta. Y un actor determinante en este parteaguas histórico están siendo, sin duda alguna, los pueblos indígenas. El #ParoNacional que hoy se lleva a cabo nació de las entrañas de Guatemala y esto podría marcar nuevos caminos en nuestra historia presente y futura.

La diferencia es hoy que la corrupción tiene cada vez más rostros, con nombres y apellidos. Carolina Escobar Sarti

Cuando el exfiscal Sandoval fue retirado de su cargo, sus opositores dijeron que lo importante no eran las personas, sino las instituciones. Sin embargo, ¿de qué sirve una institución sin la gente idónea para darle sentido y significado a su deber-ser? Son totalmente interdependientes; las instituciones no son edificios, sino organismos vivos, integrados por personas que, idealmente, se organizan y trabajan por un fin común. Así que un MP sin fiscales honorables, independientes y capaces es un Frankenstein al servicio de quien tenga el poder suficiente para despertarlo.

Esto me recuerda cuántas veces trataron de boicotear el trabajo del exfiscal antes de despedirlo. ¿Por qué? ¿Porque no trabajó para el Pacto de Corruptos? ¿Porque tenía demasiada información sensible y probada sobre el pecado original de la corrupción en Guatemala, el financiamiento electoral ilícito? ¿Porque tuvo la valentía de demostrar sus hallazgos? ¿Porque temían declaraciones como las ofrecidas por Marco Aurelio Alveño Hernández y Gustavo Alejos, que confirmarían esos hallazgos? Hay más buenos fiscales en el MP, me consta, pero cuando la estrategia de la cabeza es alinearlos para encubrir a los poderes más oscuros, la institución se derrumba.

Estados Unidos le ha quitado temporalmente la ayuda económica al MP. La fiscal general y su amigo el presidente no quisieron entender los mensajes de la administración Biden. Advertidos en visitas anteriores sobre la importancia de frenar la corrupción, pero también consentidos con la donación de las vacunas para neutralizar un poco el desgaste gubernamental, se dispararon en el pie. Luego de la destitución de Sandoval, el Departamento de Estado señaló: “Hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”. En su pueblo natal, San Juan Comapa, también la declararon non grata. La ciudadanía les ha pedido a Porras y a Giammatei la renuncia. Es incierto si terminarán sacrificando a Porras para poner a alguien igual o peor (si cabe), porque no solo el sistema de justicia es un pudridero, sino que los tres poderes del Estado están secuestrados por una muy oscura alianza criminal. La diferencia es hoy que otros actores protagonizan la resistencia y el descontento; la diferencia es hoy que la corrupción tiene cada vez más rostros, con nombres y apellidos; la diferencia está hoy en que ya nos hartamos. #ParoNacional29J