Pluma invitada

Este es el momento de Venezuela y necesita la ayuda del mundo

Venezuela podría estar en el momento más álgido de un retorno histórico a la democracia, un cambio que reconfiguraría a América Latina y prepararía el terreno para que millones de venezolanos que han huido de la represión y el colapso económico regresen a su hogar. Pero este país no puede hacerlo solo.

La oposición decidió dejar de boicotear los comicios.

A menos de dos semanas de las elecciones nacionales de hoy 28 de julio, la fracturada oposición se unió para respaldar a un solo candidato presidencial, Edmundo González, quien encabeza las encuestas por más de veinte puntos. La oposición decidió dejar de boicotear los comicios como había hecho desde hace tiempo y llevó a cabo una campaña enérgica y organizada que, a pesar de los crecientes intentos del gobierno de infundir miedo entre el electorado, ha logrado captar la imaginación de los venezolanos. Dos terceras partes de los electores registrados tienen previsto votar este mes, según una encuesta reciente, en comparación con el 46 por ciento de los votantes que acudieron a las urnas en las últimas elecciones presidenciales, en 2018.

Sin embargo, las elecciones libres y justas se enfrentan al mismo obstáculo de la última década: el presidente Nicolás Maduro. En este país, la democracia, junto con la economía, se han debilitado ante su mirada. Existe la posibilidad muy real de que, ante una derrota electoral, Maduro y sus compinches manipulen los resultados, no solo para aferrarse al poder, sino también para evitar la cárcel. El presidente, los miembros de su gobierno, los militares de alto rango y otros aliados enfrentan acusaciones penales por parte del Departamento de Justicia y recompensas del Departamento de Estado de Estados Unidos, sanciones individuales, así como una investigación de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que presuntamente cometió el régimen.

Podemos hacer algo. Estados Unidos puede apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia con la creación de una salida legal para Maduro y sus aliados de tal modo que, si el presidente pierde, acepte abandonar el poder. Es una oportunidad que no se volverá a presentar pronto y el tiempo para aprovecharla se está acabando. Sin ella, el resultado probable de la votación de este mes será más represión, más migración forzada y más sufrimiento.

¿Cómo sería una salida negociada de Maduro? Washington podría hacer una oferta firme y creíble de no procesarlo a él ni a su círculo si reconoce una derrota electoral y abandona el cargo. La reactivación reciente de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela es la oportunidad perfecta para presentar esa oferta. Para hacerla creíble, también tendría que comunicarse directamente con otros gobiernos latinoamericanos y hacer un anuncio público. Si Maduro acepta la oferta, la transición a la democracia podría producirse con celeridad. Si la rechaza, la oferta aún podría servir para ejercer una presión significativa sobre él, ya que los miembros de su coalición podrían presionarlo para aceptarla, conscientes de los beneficios que obtendrían de los términos propuestos.

¿Por qué Washington debería considerar esta posibilidad? El retorno de la democracia a Venezuela supondría una importante victoria en política exterior para el gobierno de Biden en un momento en el que al asediado presidente estadounidense le vendría bien un acierto. Podría ayudar a limitar la ola migratoria hacia la frontera sur de Estados Unidos (cerca del 40 por ciento de los venezolanos encuestados dijo que pensaba salir del país si Maduro permanecía en el poder) y reducir potencialmente la influencia de Rusia y China en un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

Nada más ha funcionado. El año pasado, el gobierno de Biden levantó algunas sanciones para animar a Maduro a celebrar elecciones libres y justas. Pero después de que María Corina Machado, la principal candidata de la oposición que salió de las elecciones primarias de la oposición, fue excluida de los comicios nacionales, Estados Unidos volvió a imponerlas.

La creación de una salida no significa absolver a Maduro o recompensar su mal comportamiento. Se trata de desmantelar un régimen destructivo sin sumir al país en un caos aún mayor. Los líderes de la oposición venezolana, incluidos González y Machado, han declarado que apoyarían las negociaciones que podrían incluir garantías de no represalias legales para todas las partes después de la votación, un reconocimiento de que el camino hacia la democracia está lleno de complejidad y concesiones.

Para que esta estrategia funcione, debe contar con el apoyo de otros líderes internacionales. El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, con sus vínculos históricos con el chavismo (Hugo Chávez alguna vez lo llamó el “hermano mayor” de la izquierda latinoamericana), está en una posición única para mediar en este delicado proceso. Cuando Lula ganó las elecciones en 2022, Estados Unidos, junto con otros países latinoamericanos y europeos, desempeñó un papel fundamental al reconocer su victoria de forma rápida y decisiva, ya que el partido de Jair Bolsonaro cuestionaba la legitimidad de las elecciones. Es hora de que Lula devuelva el favor. Apoyar esta transición no solo se alinearía con sus valores, sino que también lo beneficiaría, pues ayudaría a resolver una crisis que ha desestabilizado la región durante más de una década.

Ya se ha hecho antes. Las transiciones políticas negociadas en Sudáfrica y Chile, por ejemplo, demuestran que ofrecer una salida honrosa a los líderes atrincherados puede facilitar un cambio pacífico y duradero. Tras el desmantelamiento del apartheid y sus primeras elecciones democráticas, Sudáfrica creó una forma de justicia transicional con su Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que podía otorgar amnistía a los delincuentes que admitieran sus crímenes. Este marco permitió la coexistencia de la rendición de cuentas y la reconciliación, y ayudó a Sudáfrica a sanar y salir adelante. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional también podría considerar la posibilidad de suspender la investigación del tribunal como parte de un acuerdo entre una oposición exitosa y el gobierno saliente que crearía un procedimiento interno (incluidas comisiones de la verdad, reparaciones y reformas institucionales) para garantizar que se hiciera justicia en un contexto nacional.

Convencer a los venezolanos de aceptar una salida honrosa para Maduro no será fácil. Muchos están marcados por los abusos a los derechos humanos y la corrupción generalizada que han tenido lugar durante su mandato. En mi trabajo de apoyo a las comunidades que han recibido un trato brutal por parte del aparato de seguridad del gobierno, he sido testigo de la profunda destrucción infligida sobre la vida de las víctimas del régimen. También he visto las profundas cicatrices en los presos políticos que fueron torturados y en sus familias, incluido el caso de un amigo mío que murió bajo custodia de las autoridades. Muchos de nosotros, por naturaleza, nos inclinamos hacia la rendición de cuentas inmediata e incluso la venganza.

Pero nos encontramos en una encrucijada. Centrarse en los beneficios inmediatos y prácticos de la salida del poder de Maduro, como la restauración de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, la estabilidad nacional y la recuperación económica, serviría en última instancia a todos los venezolanos. Este es el momento de priorizar el bien mayor y que los intereses del pueblo tengan prioridad sobre la política de venganza.

Los venezolanos están listos para movilizarse a fin de que haya un cambio pacífico este 28 de julio. Su valentía merece el apoyo incondicional de la comunidad internacional. Los gobiernos del presidente Biden y de Lula deben cumplir sus promesas de defender la democracia garantizando que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Su éxito sería una victoria rotunda en un momento global frágil. El mundo está atento, y la historia recordará a aquellos que estuvieron al lado del pueblo venezolano en su lucha.

