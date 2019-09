Estructura de la ocupación territorial de Guatemala

El desarrollo de Guatemala lo empezaremos por el urbanismo, como punto de apoyo. A pesar de que existe una estructura legal constitucional del área metropolitana y los consejos de Desarrollo, no hay políticas de consenso entre los municipios de la región central de Guatemala. Tampoco existe un sistema estructurado en la dotación de servicios públicos como agua, drenajes, movilidad, equipamiento de vivienda, economía urbana que tome en cuenta criterios territoriales en que se establezca un reparto equitativo que lleve a una descentralización metropolitana adecuada.

El Gobierno Central tampoco, como otras cosas, no lo ha tomado en cuenta, existiendo una obligación constitucional sobre la administración de las regiones de país.

Urban Audit es un proyecto europeo que tiene como cometido la recopilación, estimación y publicación de datos estadísticos de contenido socioeconómico para conocer y medir la calidad de vida (bienestar social).

La problemática del área metropolitana es una historia de nunca acabar. Alfonso Yurrita Cuesta

La regulación del crecimiento de las ciudades y de los desarrollos rurales, o la generación de una ciudad en tierras aún no habitadas, es decir no “colonizadas”, han recibido, según su objetivo, los nombres como: Planes Directores, Planes Reguladores, etc. Con el paso del tiempo estos términos han ido evolucionado hasta llegar a nuestros días, cuando ha surgido la disciplina del Ordenamiento Territorial, cuya materia es la consideración de los temas vinculados con el soporte físico de las actividades humanas, tanto urbanas como rurales en un territorio.

El medio ambiente natural, así como el construido, es urgente de tratar. Pues desde el terremoto de 1976 y las tormentas ha demostrado lo frágil que es este subdesarrollo urbano-regional en que se encuentra Guatemala. Y los grandes daños que se pueden sufrir ante esta falta del desarrollo armónico del país.

Los conflictos sociales afectan este proceso, tanto en las ciudades como en el área rural , que son áreas no urbanizadas. Al menos, en su mayor parte, por la limitación por el crecimiento urbano y son utilizadas para actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, silvicultura, sin crear problemas para conservar el medio ambiente.

El área metropolitana de Guatemala es producto de una conurbación en el departamento de Guatemala, con una población para el 2020, que tendrá un estimado de 3,573,179, cuando tenía 5.103.685 habitantes, según el censo del 4 feb. 2018. Este es un indicador de la existencia de una desocupación territorial, que puede ser la emigración o el desplazamiento a otra área del conjunto conurbado. Es una distinción de que la Ciudad de Guatemala ya sobrepasó sus límites jurisdiccionales, ahora ya es un área metropolitana.

Actualmente 1.6 millones de familias guatemaltecas viven en condiciones inadecuadas. Se tiene un déficit habitacional inmenso, que crece un 2.5 por ciento anualmente. Para contrarrestar esto se necesita construir ya 400 mil viviendas, pero estamos muy lejos de lograrlo. La estructura tradicional de la ocupación territorial de Guatemala es como un rompecabezas, donde cada pieza encaja una con otra en un continuum superficial, con base en los desplazamientos entre un lugar y otro: el campo circunda a la ciudad, la periferia al centro, el barrio a la fábrica, o la fábrica al barrio y los comercios indistintamente, etc. Otros aspectos son las emigraciones, que han creado un “modelo económico de las remesas”, con US$9,052 millones, que está impactando en el uso de la tierra agrícola y urbana en la región metropolitana.