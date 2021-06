Explorando Guatemala en tiempos de pandemia

Cuando turistas vienen a visitar Guatemala desde el extranjero encuentran más que color. Encuentran mega diversidad, folklore, tradiciones, diversidad culinaria, multiculturalidad, y diversidad de paisajes. Guatemala lo tiene todo y pocos lo saben valorar. Es todo aquello que siempre hemos tenido a nuestro lado y jamás hemos visto.

Miremos al turista como un amigo que nos ayudará en la economía nacional. Vida Amor de Paz

Pero sería interesante analizar por qué a Costa Rica la perciben como un país amigable y atractivo para el turismo, y a Guatemala no. Según el Lic. Ricardo Sagastume, empresario de la industria naviera y de aviación, una de las razones por las que nos gana Costa Rica es porque para los ticos el turismo es una actividad prioritaria, mientras que para Guatemala no.

Sagastume me recuerda que aunque la Constitución Política de Guatemala considera que el turismo es una obligación fundamental del Estado, no está en los planes nacionales de competitividad. Entonces, si queremos que los hoteles se llenen, ¿cómo pretendemos hacerlo si se dejan a la deriva los servicios de movilización aérea o marítima de los turistas pues en tiempos de pandemia, solo se apoyó al transporte de carga? En la realidad, no se le da relevancia a los puertos, aeropuertos y transporte aéreo asociado a la industria hotelera, y comunidades, puntualiza Sagastume.

Pareciera entonces, que aunque el INGUAT cuente con una Ley Orgánica propia, pudiera funcionar mejor si estuviera integrada a las políticas generales del gobierno, aunado a la ruta económica del país, y con el INGUAT a la cabeza.

Según el Lic. Mynor Cordón, director de INGUAT, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, la recuperación del turismo por la Pandemia se dará a finales del 2023 aunque INGUAT siga promoviendo Guatemala a nivel internacional. Lo anterior dependerá de cómo avanza la vacunación y las decisiones de los países respecto a la movilidad de los viajeros. INGUAT ya trabajó en 14 guías de buenas prácticas logrando el Sello de Bioseguridad Turística y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) y le otorgó a Guatemala el distintivo de Safe Travels. INGUAT tiene como estrategia hacer campañas en Estados Unidos para impactar las vacaciones de verano. Miremos al turista como un amigo que nos ayudará en la economía nacional.

Así que, mi querido lector, mientras el turismo internacional regresa, es hora que apoyemos con turismo local visitando las 7 regiones del país. No sólo le levantará el espíritu a Ud. y a su familia, sino que le servirá para apoyar a las comunidades que se han quedado tan golpeadas por el covid-19 en ausencia del turismo. Yo empezaría visitando la cadena volcánica que promueve el “Bosque Modelo Los Altos” (BMLA) en el Occidente de Guatemala juntamente con la Asociación de Turismo Comunitario, Asogturc, “Explorando el Valle”. Ellos nos ofrecen tours naturales y culturales hacia el Volcán Santa María, Volcán 7 orejas, Mirador Santiaguito, Parque Ecológico Chuicavioc, Cueva de Tecún Umán y al Cerro Candelaria. Aunque no los visitemos todos, con uno solo que escogiésemos, la experiencia sería memorable para el resto de nuestras vidas.

Aunque he visto numerosos parajes maravillosos en el exterior, mi mente siempre vuelve a regresar a lo nuestro, donde aún puedo encontrarme con selvas vírgenes, pirámides que quitan el habla, animales y pájaros exóticos que rondan por doquier, y majestuosos volcanes, montañas y sierras que nos hipnotizan. Así que recomiendo que no espere más y vaya al occidente con su familia. Para ello contacte al Ing. Heraldo Escobar, coordinador del Bosque Modelo Los Altos: bmlagtm@gmail.com