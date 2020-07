Fake news será mi sombrero

Cuando recibí el primer mensaje de Abrahm, en abril de 2019, donde se presentó como periodista basado en San Francisco y me contó que trabajaría un reportaje a profundidad que involucraba migración hacia EE. UU. desde un cinturón centroamericano que sufre hambrunas crecientes por sequías, en sinceridad, no vislumbré el tamaño del proyecto en que me involucraba. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que llega una historia de nuestros países, de nuestra ruralidad profunda, a aparecer con exactitud en un medio internacional como BBC, como el New York Times?

Normalmente, si el medio no tiene un corresponsal permanente basado en el país, un periodista profesional vendrá desde donde vive. Y aquí lo auxilia un colaborador local, llamado en el medio como fixer. Ese soy yo. Y mi tarea es llevar a este extraño desde el aeropuerto y hasta el pueblo donde se enfoca la historia, al paraje, a la casa; y lograr que las personas involucradas abran sus vidas a estos extraños. Sin ser rechazados. Y luego que ese periodista regrese al lugar de donde vino. Todo, en unos pocos días, y apuntando a un 100% de asertividad.

La investigación da para análisis de los próximos años de movimiento humano. Pedro Pablo Solares

El artículo que se programó, desde ese entonces, tiene el enfoque principal de explicarle a usted, lector, cómo en el mundo existe un cinturón caliente, donde hoy las temperaturas y el clima lo hacen casi imposible de habitar. Pero donde —sin embargo— viven miles de millones de personas. Con los cambios en el clima documentados que sufre el planeta, el artículo lanza la gran pregunta: ¿A dónde irán a vivir esos millones de personas si sus tierras se vuelven imposibles de habitar en los próximos 50 años? Y para ello, para explicar lo que está sucediendo, Abrahm, el autor, seleccionó, de varios lugares que sufren esa condición en el globo, nuestra región. Guatemala, y El Salvador, principalmente. Viendo el drástico incremento de ríos humanos que llegan desde nuestros países hacia el suyo, se preguntaba en ese entonces sobre las condiciones precisas de los lugares donde viven esas familias que subsistieron tradicionalmente de sus propias cosechas, pero que ahora, con los cambios en los ciclos de las lluvias por el efecto que llaman El Niño, se ven obligados a salir, a buscar dinero. No para ahorrar. No para vestido ni educación, ni mejorar sus estilos de vida, sino para comprar lo básico: el alimento que les permitirá seguir con vida, a ellos y sus familias.

Abrahm es un periodista senior que se ha enfocado en temas relacionados con el clima y energía, pero que ahora incursiona más hacia la movilidad humana que de ellos se origina. Y a él, a este proyecto, luego, se unió Meridith Kohut, quien fue designada por el New York Times para fotografiar lo que antes Abrahm había visto. Meridith es una fotoperiodista de primer nivel, una de las principales del New York Times, y que está basada la Venezuela de Maduro. No muchas personas logran eso, quedarse en un país donde el régimen expulsa a periodistas extranjeros. Pero eso explica mucho de quién es Meridith, de su tesón, de su metodología perfecta, y de sus métodos inquebrables.

El artículo salió publicado este jueves en la versión digital de la revista del New York Times. Y hoy salió impreso como historia de portada del mismo medio. Fue un esfuerzo conjunto de la revista con la agencia Propublica y el Pulitzer Center. Es una investigación que da para el análisis de los próximos años de movimientos humanos desde nuestros países. Aborda con ejemplos precisos lo que he anticipado anteriormente como el próximo gran éxodo q’eqchi’. Expone con claridad escenarios angustiantes sobre cómo el éxodo crecerá en los años próximos. Y es una muestra fiel de cómo el periodismo es indispensable hoy en día para los tomadores de decisión. Búsquelo en Google como The Great Climate Change has Begun.