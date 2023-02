Febrero, sus días y conmemoraciones

Del mes de febrero se ha dicho tanto, particularmente en cuanto a su clima en Guatemala, que por su latitud puede haber días fríos, con viento o lluvia; soleados que calcinan lo mismo que nublados que invitan a no salir de casa, así como una combinación de esas condiciones en una misma jornada; además de la particularidad de no tener 30 o 31 días como los once meses restantes sino 28 y cada cuatro años 29: un mes loco… y de quienes nacimos en él, también un poco.

Nací el 17 de febrero de 1947, fue Martes de Carnaval. Quizás de ahí me venga cierta actitud relajada y displicente y mejor aún, como comentó una amiga, agradecé que no naciste al día siguiente y tener que pedir perdón adelantado por los pecados que cometerías…

En aquel mismo mes y año, pero el día 24, un grupo de profesionales estableció la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el Ejercicio de las Profesiones Universitarias, Decreto Legislativo N.° 332, que dio origen a los Colegios Profesionales responsables de su cumplimiento y defensa gremial, entre otros objetivos. Hasta entonces, los profesionales graduados en la Universidad de san Carlos de Guatemala, junto a los incorporados, se aglutinaron en asociaciones de carácter gremial, para que el libre ejercicio de la profesión tuviera presencia en el contexto público y social. Ese mismo año fueron creados los colegios profesionales de Farmacéuticos y Químicos a cargo de Cayetano Díaz Ortiz, Abogados y Notarios con Arturo Peralta Azurdia, Estomatología con Alfredo A. Morales, Médicos y Cirujanos con Lizardo Estrada e Ingenieros con Juan de Dios Aguilar de León.

En My1955, la Junta de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala inició sus actividades con la participación de 7 Colegios: Alfredo Gil Gálvez, Médicos y Cirujanos; Jorge Braham, Estomatología; José Tomás Rodas C. Farmacéuticos y Químicos; Adolfo Almengor, Abogados y Notarios; José Bernardo Cárdenas, Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas; Mauricio Castillo C., Ingenieros y Daniel Contreras, Humanidades.

En 1958 se instituyó la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, integrada por 11 Colegios. Hoy son 14 con cerca de 230,000 profesionales egresados de 16 universidades, producto de más de 700 carreras con grado académico de licenciatura.

Con anterioridad, el 11Feb1934 por Decreto Presidencial de Jorge Ubico, la orquídea Monja Blanca (Lycaste skinneri alba) fue declarada Flor Nacional.

El 20Feb fue declarado Día de la Marimba como Instrumento Nacional y de Tecún Umán. El Decreto 1334 del Congreso de la República del 22Mzo1960 declaró a Tecún Umán, Héroe Nacional, símbolo de la defensa de la nacionalidad guatemalteca y se estableció que deberán erigirse monumentos en todas las cabeceras departamentales.

El 26Feb fue declarado Día del Patrimonio Cultural de la Nación, en conmemoración del descubrimiento de Tikal ese mismo día, pero de 1848, hecho por Modesto Méndez y el guía Ambrosio Tuc, según Acuerdo N.° 15-98 del 10Mzo1998 del Congreso de la República.

Fechas que tanto personalmente, como desde las asociaciones Diego de Porres (de Arquitectos) y Salvemos Antigua (de vecinos) celebré con regularidad.

Quién iba a decir que tan importantes momentos llegarían a ligarse a mi vida profesional y que en su extremo más lejano me integraría a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, donde conocí y forjé amistad con los más altos representantes profesionales de mi país.

Esta semana, junto a su Gerente, compartí la celebración de los 76 años de la Ley. Privilegio que agradezco por enriquecedor y excepcional.