Feria de empleo en la justicia

Las instituciones de la justicia en Guatemala han sufrido profundos deterioros en la última década. Debido a esto, cuando acontecen procesos de selección a cargos clave, la esperanza de escoger a candidatos capaces, idóneos y honorables ha tomado gran relevancia. La expectativa está en que, si personas buenas llegan a liderar el Ministerio Público o las Cortes, tendríamos mejores instituciones. Lo cual es cierto y necesario. Aunque no olvidemos que este no es el único factor que considerar para fortalecer la justicia.

Las instituciones de la justicia en Guatemala han sufrido profundos deterioros en la última década. Christa Walters

Desde el 2014, se han llevado a cabo alrededor de 15 procesos de selección a cargos para puestos en diferentes instituciones que contribuyen a la justicia en Guatemala. La mayoría de los abogados que se postulan no resultan electos para el cargo y sus nombres son archivados. Sin embargo, hay un porcentaje que es persistente y se postula una y otra en este circuito de procesos de selección. Existen alrededor de 132 individuos que han presentado sus expedientes a al menos 3 procesos distintos, convirtiendo las elecciones para llegar a ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, ser Procurador de los Derechos Humanos o Fiscal General de la República en una feria de empleo exclusiva para abogados. ¿Cuáles son los incentivos de estos profesionales para presentar sus currículos a cuantos procesos puedan? ¿Tiene esta práctica consecuencias positivas o negativas para los procesos de elección?

Por un lado, los requisitos mínimos para la mayoría de estos cargos son similares: ser abogado, de más de 40 años, tener por lo menos 10 años de experiencia profesional, entre otros. Muchos cumplen estos requisitos y por eso se postulan a tantos procesos. Sin embargo, cumplir con los mínimos no es lo mismo que llenar el perfil esperado. Para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere tener profundos conocimientos de derecho constitucional, para ser Fiscal General se debe tener cualidades de liderazgo y amplios conocimientos en materia penal, mientras que para ser Procurador de Derechos Humanos se necesita cualidades para defender los derechos individuales. Quienes se postulan a diestra y siniestra a todos los cargos habidos y por haber son expertos en todas las áreas existentes del Derecho o tienen una vocación enorme para servir en la justicia. ¡Increíble!

Un abogado que se postula a la mayor cantidad de procesos como puede, ¿lo mueve el futuro de una justicia mejor o hay otras razones detrás?

Los incentivos para presentar su currículo a un sinfín de procesos son varios. En primer lugar, la mayoría de estos cargos duran entre 4 y 5 años, lo cual asegura a la persona seleccionada que tendrá un trabajo y salario fijo por ese periodo de tiempo. Segundo, gozará de garantías que el resto de la población no tiene como la inmunidad y derecho de antejuicio. Tercero, tendrá automáticamente una cuota de poder dentro del Estado de Guatemala. Como se dice coloquialmente, puede conseguir un “hueso” al cual aferrarse.

Ahora bien, no hay que generalizar. Seguramente hay personas probas que sí se mueven por la vocación de servicio. No obstante, el patrón de ver los procesos de postulación para cargos tan trascendentales como ferias de empleo puede resultar perjudicial porque no incentiva a que los mejores se presenten. Habrá que determinar si el problema está únicamente en los incentivos del sistema actual o si está relacionado a algo profundo en los valores de formación de los profesionales que acuden a dichos procesos.