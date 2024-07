Registro Akásico

Funambulescos cambios gubernamentales

Aunque no se haya iniciado con buen pie, se confía al menos en el abatimiento del peculado.

Los cambios en ministerios, secretarías y otras oficinas públicas demuestran falta de previsión e improvisación en la labor del Ejecutivo.

Óscar Cordón Cruz, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, renunció el 12 de junio por motivos de salud. Sustituido por Sandra Angelina Aparicio Sical, encargada de compras en ese ministerio, con carrera en el gobierno desde 2010 y formación administrativa e informática, en la Universidad Galileo. Luego, sustituida por Joaquín Barnoya Pérez, el 15 de julio. Un médico dedicado a la cirugía, derivó a la sanidad pública en las universidades de EUA, con poca o ninguna experiencia administrativa.



Jazmín de la Vega, empresaria de la construcción, en 1995 diputada del PAN de Álvaro Arzú y luego funcionaria en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. En el gobierno de Óscar Berger fue nombrada en la Empresa Eléctrica y luego en construcción de edificios. Como ministra de dicha cartera paralizó la obra pública e hizo pagos selectivos a ciertos proyectos. Fue destituida el 17 de mayo y sustituida por el médico Félix Alvarado. Este observó trabajos de excavación descontrolados donde se cortó la carretera al Pacífico. No intervino en el levantado de 3 Ha de asfalto; su única actuación fue ponerse casco y chaleco de ingeniero, al visitar el estropicio.



El director de Caminos, Gilberto Guerra, y el subdirector Víctor Rosales, fueron destituidos con el cargo de sabotaje, el 10 de julio del corriente. Mientras, se tapa a los participantes con lastimeras conferencias de prensa por parte de funcionarios cómplices; se echa la culpa al volcán de Agua. Como en el pasado, cuando en la inundación de Ciudad Vieja por un temporal, se aprovechó para salir de doña Beatriz de la Cueva. El sistema Judicial puede mantener preso, sin sentencia firme, a un periodista desde julio de 2022. No existe ningún peligro de fuga, pero Jose Rubén Zamora Marroquín debe continuar detenido. Mientras tanto, fuera de la picota están los despedidos y los responsables de la excavación, la carretera seguirá obstaculizada. Nadie está sujeto a persecución penal.

Si los reemplazos son personas jugadas en administraciones pasadas, todo seguirá igual.



A la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, se le sacó por mal uso de transportes. Se nombró en su lugar, el 11 de abril, a una bióloga que luego estudió Administración Pública en Alemania y EUA. Ha tenido cargos en organizaciones internacionales ecologistas, Patricia Orantes, titular en la Secretaría de Planificación del gobierno de Óscar Berger.



El polémico periodista Haroldo Sánchez, con experiencia y labor acreditada en el campo, fue nombrado en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero sustituido por el comisionado contra la corrupción Santiago Palomo el mismo 15 de julio. El nuevo secretario es un abogado con estudios en Harvard; fue encargado de información en la Corte de Constitucionalidad durante la magistratura de José Francisco Mata Vela de 2004 a 2009. No tiene conocimiento del gremio ni de los propietarios de los medios de comunicación social.



No se trata de echar gasolina al fuego, ni criticar por azares burocráticos. Pero se observa una continuidad ideológica del bloque en el poder. Mientras tanto, la oposición no representa ningún proyecto diferente, simplemente busca desplazar a los nuevos funcionarios para obtener los puestos para sí. Al final, los ajustes buscan establecer un gobierno efectivo; pero si los reemplazos son personas jugadas en administraciones pasadas, todo seguirá igual. No obstante, el país todavía espera un buen retoño. ¿Saldrán flores? Frutos, de plano, no.