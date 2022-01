Giammattei vs. el Pollo

Dos historias este viernes sobre el mismo cuento, el cuento de dejar el país atrás y embarcarse en una aventura en EE.UU. Una cuenta que el viaje es tenebroso y peligroso. Es lo que dice Giammattei en su discurso ante el Congreso, apoyándose sobre una cifra que no sé de dónde habrá sacado, pero que ya va repitiendo 2 veces en el último mes: Que “80%de las mujeres que buscan llegar a los EE.UU. son violadas en el camino”. La otra historia la cuenta un personaje cuya notoriedad no compite a nivel nacional, pero que es quizás más potente a nivel de su localidad. Es la del Pollo, como lo conocen en la aldea, quien llegó a California en octubre, tras tres semanas de viaje desde su natal San Marcos. Publicó este mismo viernes en su cuenta de Facebook una historia sencilla e impactante: Es la foto de él en el asiento de un brillante pick-up Chevrolet Silverado. Atrás unas casas cuya arquitectura es la típica del norte. En la palangana unas tablas de madera que dan sentido a la pequeña leyenda que lee: “Sigo chambeando”. El Pollo ya tiene trabajo, y en el pueblo, todos ya lo saben.

Ambas historias tienen audiencias muy diferentes. El primero -supuestamente- le habla al Pueblo de Guatemala, representado oficialmente por los congresistas ahí sentados. Pero más allá del Pueblo cuya relación con ese Congreso es prácticamente nula, ese mensaje pareciera tener como destinatarios a quienes lo escuchan con la ayuda de traductores español-inglés. Va, pinto y parado, en concordancia con el mensaje de miedo que durante más de una década ha intentado -infructuosamente- de impulsar el Tío Sam. El segundo no pretende hacer posicionamiento político alguno. Es, más bien, un testimonio personal. Es la narración de su éxito, dirigida a sus amigos que le siguen en la red social. Los más de 500 lugareños, que en su mayoría han de ser sus coterráneos de la aldea en la boca-costa, y que conocen de primera mano de dónde viene ese humilde carpintero. Y que conocen dónde está hoy, tras haber empezado a trabajar solo 3 días después de haber llegado a California; y con un empleo que le paga $18 la hora, con 10 horas de trabajo al día.

Las versiones sobre las probabilidades de éxito con la migración irregular están polarizadas. Los Gobiernos insisten en disuadir a nuevos viajeros con datos que no concuerdan con lo que les comunican sus cercanos allegados. En el caso del viernes, es -además- preocupante que Giammattei insista en referirse a una cifra de violaciones para la cual, no solo no hay fuente, sino, además, es lejana al testimonio que recogen quienes están alrededor del corredor migratorio hoy en día. Suena, en todo caso, más cercano a lo que se decía antes de 2014, cuando los viajes por México se realizaban sin el coyotaje que vno a acompañar a los migrantes, con sus grandes vicios, pero también con sus ventajas.

Los datos sobre migración en el discurso presidencial son una ficción bastante evidente. Dijo también que en su Gobierno “se establecieron 76 misiones consulares en el mundo”, cuando en todo caso se habrá llegado a ese número total. Dijo que tienen 23 consulados en EE.UU. para atender a los connacionales, pero no dijo cuántos están cerrados al público o trabajando a medio vapor. Dijo que hicieron trámites consulares que beneficiaron a 114 mil personas para la renovación de DACA, cuando nunca ha habido ni siquiera 20 mil guatemaltecos con este beneficio. Y un número inventado sobre algo tan delicado como puede ser una violación. La violencia contra la mujer, en todo caso, utilizada con fines politiqueros.

El Pollo tiene otra versión sobre la migración reciente, y la cuenta diariamente a través de redes sociales. ¿Qué podrán hacer, Giammattei y compañía, cuando miles de migrantes recientes -igual que el Pollo- comparten sus testimonios diarios, a sus personas más cercanas?