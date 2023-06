Guarda el secreto de tu voto

Estamos a 24 horas de que abran los 3 mil 482 centros de votación habilitados en toda la República para que se desarrollen las elecciones generales de este 2023. Más de 9.3 millones de ciudadanos podremos emitir nuestro sufragio en cinco papeletas que determinarán el futuro del país. El camino para llegar a este punto ha sido complejo, pero ya estamos a horas de llevar a cabo el décimo proceso electoral de la era democrática. No es momento para que la ciudadanía claudique, es momento para demostrar que nuestra república se fortalece. Y eso depende de ti y de mí.

Primero que todo, hay que salir a las urnas. Que no nos gane la apatía, el desánimo y la frustración, porque si nosotros no elegimos, alguien más lo hará. Preparémonos desde hoy para tener listo el DPI e ingresar al sitio web dondevotas2023.tse.org.gt para conocer nuestro centro de votación. Recordemos que aunque el DPI se encuentre vencido, se puede acudir a votar.

Segundo, estemos vigilantes de las anomalías electorales que pueden darse durante el proceso, como el acarreo de personas a los centros de votación, la compra de votos de parte de un partido o afiliado, cualquier tipo de amenaza o intimidación de parte de partidos políticos, violencia hacia los votantes o disturbios en los centros de votación. Es deber ciudadano reportar cualquier anomalía electoral y existen plataformas para realizarlo de forma anónima y segura como eleccionesvisibles.gt, de Guatemala Visible. Estemos atentos a que no se cometan actos de propaganda o se impida a los observadores hacer su trabajo de velar por que el proceso se desarrolle conforme a la ley.

En este punto particular, debemos reforzar con todas las personas a nuestro alrededor que el voto es libre y secreto. Ningún candidato, ningún partido y ninguna persona puede interferir en el voto ni solicitar prueba de la emisión de este a favor de un candidato u organización política. No es permitido tomar fotografías de las papeletas al momento de votar. Es crucial resaltar que el DPI solamente sirve para verificar el empadronamiento y que no se haya votado ya, pero no existe vinculación con una papeleta específica. Las personas deben tener la tranquilidad de que no hay medio para verificar por quién han votado. Por el contrario, la violación del secreto del voto es delito, penado con uno a cinco años de prisión. Asimismo, también constituye un delito cuando una persona ofrece dinero o algún otro bien a cambio del voto. ¡Tu futuro y el de tu familia no tienen precio!

Tercero, recordemos que el proceso electoral es de los guatemaltecos y está en los guatemaltecos velar por que transcurra con transparencia, normalidad y que se garantice el custodio del voto. Las juntas receptoras de votos están integradas por ciudadanos guatemaltecos que donan su tiempo y están encargados de revisar los materiales electorales, hacer respetar la secretividad del voto, verificar que los votantes estén inscritos en el padrón electoral y vigilar que los votantes depositen las papeletas en las urnas. Además, una vez cierra el centro de votación, son los encargados de realizar, en presencia de los fiscales de las organizaciones políticas, el conteo de los votos, así como de trasladar y entregar a la Junta Electoral Municipal la Caja Electoral, así como el original y el triplicado del Documento No. 4, Acta Final de Cierre y Escrutinios. El control ciudadano le da confianza, legitimidad y transparencia al proceso. También hay observadores electorales conformados por ciudadanos guatemaltecos, además de los observadores internacionales.

Así que, nuevamente, los invito a que seamos ciudadanos activos para estas elecciones. Levantémonos mañana con el objetivo de salir a las urnas y emitir nuestro voto. ¡Ánimo, Guatemala!