Al ver la situación de Guatemala, viene a mi corazón una frase de Paulo Coelho: “La vida tiene una manera de poner a prueba la voluntad de una persona, ya sea haciendo que nada suceda o haciendo que todo suceda a la vez”. Por muchos años, ante tantas injusticias y dolores, sucedió muy poco. Hoy está sucediendo todo a la vez.

Guatemala pide unión. Guatemala necesita “con urgencia” elegir un mejor camino. Caterina Méndez

Frente a esta situación, que es un ejemplo perfecto del acrónimo VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad), es de suma importancia tratar uno de los problemas principales de nuestro país: la división. Si no nos conocemos entre nosotros, no podemos confiarnos el uno al otro; si no nos confiamos, podemos llegar a tomar un camino de violencia en el que los ciudadanos vamos a terminar siendo los más perjudicados.

Las crisis nos ponen a prueba y demuestran de qué estamos hechos. Reaccionar ante una crisis es normal, pero muchas veces con el pasar del tiempo, llegamos a ver que nuestra reacción no fue la más inteligente. No reaccionemos sin pensar y analizar. Seamos inteligentes. Seamos empáticos. Seamos estratégicos.

Una crisis puede ser una oportunidad para unirnos, replantear la actualidad y encontrar mejores formas de hacer las cosas en el futuro. Guatemala pide unión. Guatemala necesita “con urgencia” elegir un mejor camino. Al decir esto y referirme al país, me refiero a cada individuo que se hace llamar guatemalteco; es momento de comprender que el país somos todos. Somos parte de, por lo que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad y oportunidad de elegir el futuro.

No sé qué va a suceder con los paros, pero lo que sí sé es que, terminen o continúen, los paros no son el problema real: el cambio se avecina y no sabemos cómo manejarlo.

Regresando al acrónimo VUCA; frente a esta situación volátil, incierta, compleja y ambigua, es crucial que aprendamos a conllevar esta crisis y que tengamos un plan de acción como ciudadanía. No podemos retroceder ni siquiera un paso. Todos queremos avanzar a un mejor futuro, una demostración de esto son las protestas organizadas y pacíficas, las cuales surgen de este deseo.

No podemos dejar a ninguno atrás. La voz de cada individuo es importante y la voz de la población es decisiva, resguardar la democracia es la prioridad.

Hoy el reto que todos enfrentamos es comprender que “mi visión de las cosas no es la visión, cada quien según su contexto ve las cosas de manera diferente”. Más allá de una visión individual que prometa saber “lo correcto” Guatemala necesita una visión colectiva que comprenda que cada persona tiene su propia verdad, por lo que el enfoque no está en defender “la verdad”, sino en velar por la integridad de las instituciones y proteger la democracia. Si todos los que estamos hoy presentes llegamos a ser capaces de enfocarnos en esto y de organizarnos con un propósito en común, no dudo que llegará el día en que las futuras generaciones nos agradezcan por la forma en la que manejamos la crisis actual.

Esta es la meta: ser capaces de heredar un país de dignidad y libertad.

Para cumplir esta meta te necesitamos a ti, no a tu ego. Necesitamos escuchar tus sueños, no tus opiniones. Necesitamos escuchar tus prioridades, no tus creencias. El ego, las opiniones y las creencias crean división. Las perspectivas diversas, los sueños y las prioridades le abren las puertas a la co-creación. Quizá suene idealista, pero pienso que esta es la única forma de satisfacer la necesidad más grande de nuestro país: la unión.

Citando a Paulo Coelho: “Hoy la voluntad de cada guatemalteco está puesta a prueba”.