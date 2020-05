Guatemala saldrá adelante

El virus conocido como síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) o más comúnmente como se le conoce a la enfermedad que causa, coronavirus 2019 (covid-19), es una de las pandemias más graves de la historia.

Los efectos sociales y económicos todavía son difíciles de calcular. Al ver lo que sigue ocurriendo en España, Italia, Reino Unido, Francia o Suecia, que con todo y el buen sistema de salud pública que tienen, han llegado ya a reportar más de 350 personas fallecidas por covid-19 por cada millón de habitantes, no cabe la menor duda de que la pandemia tomará no solo más tiempo de lo que todos preveían, sino que requiere de escuchar a expertos de todo el mundo y tomar las mejores experiencias para prevenir más muertes. Solo para comparar, el dato por cada millón de habitantes de muertes de covid-19 en Guatemala es de dos personas fallecidas, hasta los datos presentados públicamente el sábado por la noche.

Tenemos que permanecer unidos ante esta crisis. Juan Carlos Zapata

Sin embargo, esto no es una razón para creer que la guerra contra este virus mortal se haya ganado. Nuestro país todavía no logra aplanar la curva de contagios y aunque las medidas presidenciales están generando pérdidas a muchas personas, el no cumplir con el distanciamiento social en estos momentos puede ser letal para muchas personas. Sé que algunos quisieran probar el modelo que ha tomado Suecia, de inmunidad colectiva; sin embargo, los datos demuestran que no funcionó para detener la inminente crisis económica que el país nórdico tendrá (una contracción de su PIB para el 2020 del 6.8%, según el FMI) y están teniendo más muertes que otros países similares que sí tomaron medidas de distanciamiento social, como Dinamarca, Finlandia o Noruega.

Por ello, lo clave para nuestro país es que el Ministerio de Salud Pública aumente la inversión autorizada por el Congreso en el sistema de salud de una forma coherente (hasta el 15 de mayo, el porcentaje de ejecución del presupuesto de emergencia era apenas del 1.04%, según el informe del Programa de Gestión Pública de Cacif), que se comience una estrategia clara de aumentar el número de pruebas a por lo menos 3,000 diarias, de una manera inteligente y con vigilancia activa, rastreo de contactos, equipamiento tecnológico y de protección personal para hospitales y centros de salud, y continuar obligando a todos a seguir usando la mascarilla.

El Congreso, adicionalmente, debe tomar este receso parlamentario para continuar trabajando desde las comisiones en lograr los acuerdos necesarios que permitan que las iniciativas de recuperación económica sean aprobadas lo más pronto posible. Iniciativas como la Ley General de Infraestructura Vial, la ley de leasing, la ley de insolvencias, entre otras.

Es momento de seguir trabajando juntos, apoyándonos unos a otros en encontrar mejores procesos que fortalezcan la resiliencia de todos los guatemaltecos. Estas dos semanas que vienen son críticas, debido a que durante las últimas semanas se aumentó considerablemente la movilidad y esto hizo que el número de casos comenzara a aumentar. Preparémonos, y si dentro de las actividades permitidas debemos ir a trabajar, tomemos todas las medidas de precaución posibles y evitemos a toda costa las aglomeraciones.

Hasta este sábado por la noche, Guatemala ya reportaba 1,763 casos y 33 personas fallecidas. De nosotros depende que las medidas que se impusieron valgan la pena y logremos reducir la curva de contagio. Ya vendrá el tiempo para un retorno a la economía y que el país pueda crecer por encima del 5%, pero esta semana, en la medida de lo posible, quedémonos en casa.