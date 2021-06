Habilidades para el futuro del trabajo

Hace unas semanas realicé una encuesta por LinkedIn donde más de 500 ejecutivos contestaron a 4 preguntas clave sobre si conocían cuál era el momento para reinventarse como profesionales. Un 35% consideraban estar preocupados por no haber tenido acceso a ascensos en su organización a pesar de contar con experiencia previa. Un 30% de las respuestas evidenciaban que los ejecutivos consideraban no contar con las suficientes skills para enfrentar los retos de su organización en el futuro. Esto me llevo a identificar 10 habilidades críticas que desde mi perspectiva debieran formar parte de una nueva formación directiva:

Estamos ante una nueva necesidad de liderar los cambios del futuro y solo lo lograremos a través de un liderazgo consciente. Sergio Méndez

1. Prospectiva y diseño de futuros: La revista italiana Domenica Corriere, en el año 1962 ya nos anunciaba que en el año 2022 viviríamos aislados y con distanciamiento social. La actual pandemia sanitaria si algo nos dejó en claro es que carecemos de esta competencia y habilidad para interpretar y hacer lectura de las señales que nos da el futuro. Esta habilidad nos dará mayor capacidad de anticipación.

2. Liderazgo consciente y resiliente: Estamos ante una nueva necesidad de liderar los cambios del futuro y solo lo lograremos a través de un liderazgo consciente y comprender que nuestros actos tienen un impacto directo en nuestros equipos, nuestra sociedad y las futuras generaciones. También necesitaremos un distinto nivel de resiliencia para enfrentar los retos del futuro.

3. Adaptabilidad: Necesitamos hacer cambios personales y profesionales en tiempo real, justo cuando se nos presenten y que mejor si nos anticipamos a ellos. Pero no tendremos la capacidad de esperar, o nos adaptamos o nos volvemos obsoletos.

4. Inteligencia emocional colectiva: Los puestos en solitario, han desaparecido. Hoy todos interactuamos, unos con otros y en distintos lugares lo que hace que necesitemos liderar nuestras emociones a distancia.

5. Gestión del fracaso: Desde la niñez nos han enseñado a prepararnos para el éxito, pero no nos enseñan a gestionar el fracaso y a entenderlo como parte de un proceso de búsqueda del éxito, en donde el aprendizaje de cada caída o equivocación es el mayor combustible para llegar a eso que le llamamos éxito.

6. Multidisciplinalidad: Qué hace un ejecutivo de Marketing estudiando más marketing; es hora de que estudie finanzas, y hasta cocina, para activar sus cinco sentidos. El Marketing lo terminará de aprender haciendo marketing.

7. Lifelong learning: Aprender, desaprender y volver a aprender es lo que diferenciará al trabajador del futuro.

8. SoftTech Skills: Habilidades blandas habilitadas por la tecnología (trabajo colaborativo, comunicación virtual, pensamiento computacional).

9. Power skills: De regreso a lo básico. A formarnos en imaginación, curiosidad, exploración, capacidad de asombro e innovación.

10. Innovación, ética e inteligencia artificial: Para resolver los dilemas éticos y morales del futuro necesitaremos las tres combinadas.