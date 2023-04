Hablemos de discriminación

La discriminación es un problema social que afecta a muchas personas en todo el mundo, y Guatemala no es la excepción. En particular, las personas con discapacidad son víctimas de una gran cantidad de prejuicios y estereotipos negativos que les impiden tener igualdad de oportunidades y participar plenamente en la sociedad.

A pesar de los obstáculos que enfrentan, las personas con discapacidad han logrado grandes cosas a nivel mundial. Por ejemplo, Stephen Hawking, uno de los físicos más famosos de la historia, tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que lo dejó en una silla de ruedas y con dificultades para hablar. A pesar de estas limitaciones, Hawking hizo importantes contribuciones a la física teórica y se convirtió en un referente para muchas personas con discapacidad, manifestando con su vida y sus acciones que su discapacidad física no fue un impedimento para lograr los grandes aportes que hizo a la humanidad.

Otro ejemplo un poco más cercano a nuestro contexto local es el doble medallista paralímpico José Rolando De León, quien compitió en halterofilia adaptada en los juegos paralímpicos de verano en Toronto 1976 ganando una medalla de bronce y en Seúl 1988 consiguiendo una medalla de oro para Guatemala, siendo un gran referente para el deporte adaptado en Guatemala.

Estos son solo dos ejemplos de personas con discapacidad que han logrado grandes cosas, pero hay muchas más. Sin embargo, en Guatemala y en muchos otros lugares del mundo, las personas con discapacidad siguen siendo discriminadas y marginadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esto significa que es probable que conozcas a alguien con discapacidad, y es importante recordar que estas personas merecen el mismo respeto y dignidad que cualquier otra persona.

La discriminación hacia las personas con discapacidad puede adoptar muchas formas, desde la falta de acceso a edificios y servicios públicos hasta la exclusión social y la falta de oportunidades laborales.

¿Alguna vez te has detenido a pensar los retos que afrontan las personas con alguna discapacidad física para movilizarse en la calle, por ejemplo, para cruzar una calle cuando la banqueta no tiene rampas? ¿Te has preguntado cómo le hacen para entrar a un centro comercial sin elevadores? ¿Cómo se movilizan de un punto a otro en parques, escuelas y lugares de trabajo, pensados únicamente para quien puede movilizarse sin impedimento físico alguno?

Además de los retos físicos y de movilidad, a menudo las personas con discapacidad también enfrentan actitudes negativas y estereotipos que los ven como dependientes, incapaces o menos valiosos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia se les relegan a trabajos que están muy por debajo de sus capacidades intelectuales, basados únicamente en una discapacidad física.

Es importante tomar medidas para combatir la discriminación hacia las personas con discapacidad. Esto incluye políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, así como campañas de concientización que ayuden a cambiar las actitudes negativas y promuevan la inclusión social.

También es importante recordar que las personas con discapacidad son individuos con habilidades y talentos únicos, y que la discapacidad no define su valor o su capacidad para contribuir a la sociedad. Al reconocer y valorar la diversidad humana en todas sus formas, podemos trabajar juntos para construir un mundo más inclusivo y justo para todos.