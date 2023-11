Huracanes y torrenciales en acción: los desafíos del cambio climático

Otra vez vimos el cambio climático en acción con el huracán Otis dejando sin electricidad, sin internet, ni gasolina a la población de Acapulco por tres días. Casi un millón de personas se vieron afectadas sin suministro de agua. Por la ineficacia de combatir el cambio climático al desviar recursos para otros menesteres, desatendiendo la basura que se acumula en las alcantarillas, en lagos, mares y ríos, muchas ciudades en Guatemala también podrían verse arrasadas por un huracán. Esta vez, la amenaza estuvo tan cerca de nosotros hace unos días, que es una alarma temprana para que no nos crucemos de brazos y empecemos a accionar a tiempo.

No se duerma. Para combatir el cambio climático, presente su propuesta antes del 1 de diciembre. Vida Amor de Paz

Por estar Guatemala entre los países más vulnerables del planeta, debemos dar prioridad a la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, y la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases efecto invernadero.

Veamos cuáles son las vulnerabilidades. 1. ¿Se han preguntado qué es lo que ha provocado que se abran agujeros en la ciudad? Los geólogos nos aseguran que lejos de ser fenómenos naturales, son el resultado de algo mucho más peligroso al tratarse de la falta de buenos alcantarillados, y soluciones al manejo de la basura. Cada día vemos más y más agujeros abrirse, y el terror de caer en uno de ellos nos agobia. 2. Eso sin contar los puentes que se caen y demás infraestructura que falla a causa de la dejadez o robo de las autoridades por los deficientes materiales utilizados en las construcciones. 3. La deforestación nos pone en riesgo con montañas deforestadas que ocasionan deslaves e inundaciones. 4. El ordenamiento territorial que se ha desatendido. 5. La destrucción de nuestros manglares en las costas que funcionan como un muro de contención contra huracanes y tormentas, que son el hábitat de miles de aves migratorias y especies endémicas; los manglares de Manchón Guamuchal en la costa sur, siendo de los más importantes del planeta. ¿Vamos a dejar que se sigan destruyendo?

La Ley fue aprobada por el Congreso de la República, creándose el Fondo Nacional de Cambio Climático. Su objetivo es “financiar planes, programas y proyectos de gestión de riesgo …” Su impulsor fue el Dr. Luis Ferraté Felice, ex Ministro del MARN quien recién partió a mejor vida. El Dr. fue un científico visionario, de carácter recio y valiente con un liderazgo difícil de igualar. Con su iniciativa y determinación realizó aportes fundamentales, brindando herramientas indispensables junto a un gran equipo, entre ellos, compuesto por la Dra. Alejandra Sobenes, y el Ing. Carlos Mancilla. Ellos se anticiparon a los tiempos.

Además, en el 2013 se logró la aprobación de dicha ley con el fuerte apoyo de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema) quien defendió las negociaciones en el Congreso. Tanto dicha institución como la Mesa Nacional de Cambio Climático han sido dos bastiones para dar cumplimiento a dichas herramientas. Gracias al Fondo de Cambio Climático ahora tenemos a la disposición 20 millones de Quetzales, apruébese o no el presupuesto 2024, pero si se aprueba sube a 50 millones, con el 80 porciento para planes o programas de adaptación y el 20 porciento para mitigación. Para accesar a estos fondos se debe contar con personería jurídica. Los formularios aparecen en el Portal del MARN y cada lunes hay un Seminario en línea de 9 a 12 del mediodía. No se duerma. Si tiene una iniciativa para combatir el Cambio Climático, no dude ni por un minuto en presentar su propuesta antes del primero de diciembre.