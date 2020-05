¡Ideas para hacer que trabajar en casa funcione!

El covid-19 ha sacudido al mundo entero. Estamos preocupados por la salud y la seguridad y lloramos con los que lloran por sus seres queridos aislados o que no lograron sobrevivir.

¿Cómo pueden los líderes empresariales y de RRHH gestionar los desafíos y encontrar oportunidades en el trabajo en casa? Julio Zelaya

En medio de esa sensación de pérdida y solidaridad, esta pandemia nos obliga a reconfigurarnos lo más aceleradamente posible. No deseamos sonar insensibles, pero esta nueva realidad plantea retos económicos y laborales alarmantes para quienes vivamos para contarlo. Así que es impensable detener nuestro enfoque hacia el desarrollo y la reactivación. En otras palabras, si no logramos visualizar y desarrollar opciones, la realidad nos arrastrará y no podemos permitir que eso suceda.

De primera mano, el trabajo se ha reacomodado. Frente al necesario distanciamiento social, urgente y obligadamente nos sumergimos en una modalidad de trabajo en línea, virtual, remoto, teletrabajo o como escojamos nombrarlo. El aislamiento, el cierre de centros corporativos y de oficinas por cuarentenas, la necesidad de refugiarnos en un lugar, la selección de negocios esenciales, todo esto está reinventando dónde y cómo trabajamos.

Hace unos años, el Soho (oficina individual, oficina en el hogar) se perfilaba como novedoso y reservado para cierta élite.

Ahora es una realidad dominante para casi todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo pueden los líderes empresariales y de recursos humanos gestionar esta nueva realidad laboral?

Muchos han ofrecido consejos administrativos y logísticos útiles: usar tecnología, encontrar un espacio para trabajar y manejar las distracciones. Además de estas valiosas recomendaciones, hemos examinado la literatura al respecto, entrevistamos a ejecutivos de negocios y de recursos humanos para adaptar los conocimientos del futuro laboral.

Por supuesto, los temas logísticos y administrativos son ineludibles, ya que ofrecen orientación sobre cómo superar cuatro desafíos y cómo prestar atención a tres factores clave para una exitosa experiencia de teletrabajo. Trabajar en casa es realmente una herramienta para fortalecer el talento y el liderazgo, además de brindar respuestas a la crisis actual.

Existen cuatro desafíos y soluciones para trabajar en casa. Basándonos en las reflexiones de algunos colegas a quienes entrevistamos, vemos que algunos desafíos del trabajo en el hogar son: ¿cómo administro mi tiempo en el trabajo Vs. el tiempo con la familia?, ¿cómo me conecto con los demás?, ¿cómo construyo confianza y relaciones?, ¿cómo me aseguro de que mi trabajo se note? Veamos sugerencias valiosas:

La primera es encontrar equilibrio vida /trabajo. Trabajar en casa elimina los límites tradicionales y se genera la sensación de que se está mezclando todo. Es un reto trabajar mientras se intenta cuidar de los niños, especialmente cuando ellos también deben estudiar en casa, y se requiere disciplina para evitar distracciones como la televisión, el internet, las tareas domésticas y los asuntos familiares. Precisamente por eso creamos los ambientes laborales, pero ahora debemos integrarlo todo. Los líderes deben alentar a los empleados que trabajar en casa para que establezcan normas y rutinas; por ejemplo, responder las llamadas dentro de ciertos horarios, encontrar un espacio privado para trabajar, diferente al que se usa para descansar, y priorizar las tareas que deben realizarse.

* Con colaboración de Dave Ulrich, Rensis Likert Profesor, Ross School of Business, Universidad de Michigan; Socio, The RBL Group.

* Julio Zelaya es director de The RBL Group, director LATAM