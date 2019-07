Influencia de #LasRedesSociales en las elecciones

Para el 2019, las estadísticas a escala mundial sobre los usuarios de redes sociales van así: Facebook: 2,271 mil millones; Instagram, mil millones; Twitter, 330 millones; WhatsApp, 900 millones. Por lo que es indiscutible el peso de los medios digitales en los procesos electorales. Los pensamientos lanzados al ciberespacio pueden influenciar considerablemente en los resultados de las elecciones.

Los últimos procesos electorales a nivel mundial han demostrado que el pulso que antes solo se peleaba en los mítines con un buen discurso, ahora también se disputa con un par de teclazos bien dados en el smartphone o una laptop. Por eso una buena campaña en las redes seguramente podría ser determinante para los resultados en las urnas.

En todo este plató también cuentan los influencers o líderes de opinión, que tienen un gran protagonismo en internet y ayudan a generar vínculos de colaboración entre marcas (candidatos) y personas (votantes).

Por la ligereza de los principios y valores sociales que se manejan en la actualidad, entre más controversial e insolente sea el candidato, más posibilidades tendrá de atraer la atención. Y si logra manejarlo con cierto sentido del humor, carisma y ataques a sus adversarios, entonces crecerán aún más sus posibilidades de vencer.

Un clásico ejemplo es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llamado el Rey de las redes sociales, quien demostró durante su campaña que era posible cautivar a todo un pueblo empleando los medios digitales. Como mandatario, siguió la misma técnica para anunciar sus medidas, planes, despidos, contrataciones, etc. Esto lo ha convertido en “un presidente cool”. Aunque muchos consideren que es inapropiado su estilo. Aunque el caso más emblemático a nivel mundial es el de Donald Trump, que antes que nadie se atrevió a utilizar este medio como una vía directa de comunicación.

Hoy en día la persona que no tiene WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram pareciera que “no existe”. Tener presencia en el ciberespacio, muchas veces puede pesar aún más que la misma realidad. No digamos en la actividad de los políticos. Con esta dinámica prácticamente no se necesita de intermediarios para transmitir la información, y eso es lo que la hace tan accesible y práctica.

Quien quiera hacer política debe adaptarse a los tiempos actuales y adecuar sus campañas a las nuevas tecnologías y formas de comunicación. De otra manera será difícil tener éxito. La mejor manera de debilitar a la competencia es llegar a las masas, impactarlos y ganarse su simpatía. Y esto se puede lograr con esta gran herramienta.

Las redes sociales en política son una herramienta de interacción y un canal de retroalimentación con la audiencia. Brenda Sanchinelli

Twitter es un medio ideal para ser utilizado por los políticos para movilizar sus aparatos de comunicación social e influenciar a la población. En un estudio basado en técnicas de neurociencia se mostró que el contenido en Twitter se recuerda mejor que en otras plataformas digitales. Pero lo importante es que los mensajes los redacten los propios candidatos y no sus asesores. Que compartan también sus gustos o preferencias ajenas a la política, con espontaneidad y frescura. Mostrar su lado humano es vital, porque quien no comunica emociones, no comunica valor. Hasta la confrontación entre ellos es buena. Demasiada pasividad, como se ha visto hasta ahora entre Torres y Giammattei, solo genera desconfianza.

Cuando un político tuitee, ponga mucha atención, porque existe el factor de “la distracción como un espectáculo”. Con un mensaje puede desviar la atención de lo verdaderamente importante. Por esta razón, los votantes deben enfocarse en los verdaderos problemas de cada candidato.