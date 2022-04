Innovadores guatemaltecos que trascienden en medicina

Entre tantas giras, grabaciones y expediciones he llegado a conocer a personas maravillosas que en silencio hacen mucho por nuestro país y el mundo. La persona a la que me refiero en esta columna se llama Héctor Humberto Paredes, presidente y Fundador de la Corporación Pharmalat.

Aplaudo la maravillosa labor de Paredes que se puede reducir a tres palabras: innovación, conocimiento y valentía. Vida Amor de Paz

Su increíble energía es constante; parecido a una máquina que nunca termina de crear y de innovar, pero con un corazón de oro y una pasión por la investigación científica que supera a lo que los simples humanos llegamos a comprender. Su quehacer en el mundo farmacéutico inició hace 30 años y su emprendimiento fue a razón de una tesis universitaria.

Sin embargo, aunque pareciera un hombre-orquesta, no está sólo. Cuenta con un grupo de investigadores profesionales con conocimientos en Ciencias de la Salud, especialmente en Bioquímica, Biología Molecular, Fisiología, Química y Genética. Hoy por hoy es la única empresa farmacéutica en Centroamérica que se equipara con las más grandes farmacéuticas del primer mundo. Aunque la gran diferencia es que su materia prima se extrae de vegetales, frutas y productos provenientes de la propia naturaleza. Todo ello combinado con la biología molecular.

Lo interesante del trabajo del Lic. Héctor Paredes es que a diferencia de lo que acontece en las investigaciones de las universidades, las de Pharmalat no se quedan guardadas en gavetas, sino que van a la vanguardia de la investigación, llegando al desarrollo, pasando por la innovación, y finalmente a la comercialización; una vuelta de 360 grados, cerrando el círculo.

Preguntándole al Lic. Paredes qué lo motivó a crear una División Biomolecular que fusionara con productos como la remolacha o el brócoli, por mencionar unos pocos, me contestó que fue a raíz de darse cuenta que aunque estas tenían propiedades curativas, no podíamos consumirlas más que en una mínima cantidad. También se convenció que aún no se contaban con suficientes medicamentos que curaran enfermedades crónicas y para suplir esa necesidad, buscó rodearse de científicos de primera categoría para llegar a descubrir las razones de muchas enfermedades que podían ser prevenidas, y combatidas, como el Cáncer, la Diabetes y otras enfermedades crónicas degenerativas.

Los profesionales que trabajan con el Lic. Paredes determinan qué vía biológica participa en una enfermedad. Por ejemplo, identifican qué paso de la vía es afectado en cada paciente, y con ello, el alcance es más certero pues se trata de la aplicación de estrategias más personalizadas para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades.

Los científicos de Pharmalat con quienes me reuní, me explicaron que las vías biológicas no siempre funcionan correctamente. Cuando algo no funciona bien en una vía, el resultado puede ser una enfermedad como el cáncer o la diabetes y el reto es combatirlo, aunque es mejor empezar por la prevención.

Quizás Pharmalat sea la única empresa farmacéutica en Centroamérica cuyo enfoque principal es la investigación, lo que les ha valido ser altamente respetados por los resultados que muestran sus pacientes con las medicinas que consumen. Hoy en día cuentan con muchos productos genuinamente manufacturados a base de productos de la naturaleza y el proceso biomolecular.

El reto para la Corporación Pharmalat es enorme, pues se han propuesto encontrar las curas para enfermedades tachadas como “incurables”, lo que tiene doble mérito, o triple, por ser una empresa guatemalteca. Aplaudo la maravillosa labor de Paredes que se puede reducir a tres palabras: innovación, conocimiento y valentía.