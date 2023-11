¿Israel en contra de los palestinos?

El 7 de octubre es una fecha en la que, mientras más pienso en ella, menos comprendo. Lo que ocurrió en esa fecha no entra en la lógica humana, porque los terroristas no piensan como seres humanos normales. Como cualquier cosa que acontece en el mundo, lo primero que hacemos es tratar de explicar lo sucedido de acuerdo a la terminología que conocemos. Es muy natural traer explicaciones, pero el problema aquí es que lo que pasó no tiene nada ver con lo natural. Algunos lo confunden con el conflicto palestino, cuando tampoco tiene que ver.

Israel no está en contra de los palestinos, está en contra de estos monstruos. Josef Garmon

No voy a entrar en detalles históricos o teológicos sobre la tierra de Israel, pues incluso, según el Corán (el libro sagrado del Islam), es del pueblo de Israel. Además, no voy a afirmar que Israel ocupa una porción muy grande del Medio Oriente (solo el 0.4%) y que para los 22 países árabes que rodean a Israel, que para muchos de ellos es poco, un país para los judíos es demasiado. Aquí les quiero comentar por qué lo que pasó no tiene ninguna explicación. No voy entrar en detalles de los muertos en Gaza por culpa del Hamás, a quienes han usado como escudos humanos y que el ejército de Israel está arriesgando a sus soldados para evitar la muerte de inocentes.

Un poco antes del 7 de octubre, la situación estaba mejorando, tanto en Israel como en Gaza. Israel estaba permitiendo a miles de trabajadores palestinos trabajar en Israel. Les proveía de electricidad, agua, cemento, combustible y mucho dinero. La situación parecía que estaba en camino a avanzar en un anhelado plan de paz. Pero así lo razonan los seres humanos, pero ellos no. Aprovecharon la infiltración de estos trabajadores para recolectar información, aun en contra de las mismas familias que les estaban dando trabajo, para luego asesinarlos. Se aprovecharon del cemento para construir gran cantidad de túneles, del combustible para emplearlos en los cohetes y el dinero para comprar más armas.

En un día festivo y de gran alegría en Israel, entraron en masa con la intención de asesinar a niños, quemar vivas a personas inocentes, violar a mujeres indefensas y cometer toda cantidad de crímenes imposibles de imaginar y sin ningún atisbo de compasión. Personalmente estuve presente durante los primeros días siguientes a la masacre en los Kibutzim (los pueblitos) con la organización Zaka, que se encarga de dar el último adiós con respeto a los muertos. Con mis manos colecté pedazos de los cuerpos torturados. Vimos niños amarrados y quemados, mujeres violadas y luego asesinadas; familias enteras asesinadas de la peor forma que uno se pueda imaginar.

Debo agregar los más de 8,000 cohetes que fueron lanzados desde Gaza hacia objetivos civiles, como nuestros lugares de habitación (nosotros tuvimos que abandonar nuestra casa en Ashdod). Y qué decir de los 242 rehenes (bebés, niños, jóvenes, mujeres y ancianos) que todavía están en manos de estos monstruos.

Una de las señoras que sobrevivieron contó cómo el terrorista, luego de asesinar a su esposo y a sus hijos en frente de ella, cuando llega donde ella le dice: “Maté a toda tu familia, pero te voy a matar el alma, te voy a dejar vivir. Sola”. Ellos disfrutaban de esto. Pero a mí no me tienen que creer, con solo escuchar las grabaciones de lo que ellos mismos dijeron y siguen diciendo, entre esas las de aquel joven de Hamás que llama a sus papás contándoles con mucho entusiasmo que había logrado matar a 10 judíos con sus propias manos. En la misma declaración fundacional de Hamás está la obligación de eliminar a Israel.

¿Alguien puede justificar eso? ¿Alguien todavía me puede explicar cómo se justifica extraer un feto del vientre de su propia madre, asesinarlo y quemarlo en frente de ella? Israel no está en contra de los palestinos, está en contra de estos monstruos que tampoco representan a todos los palestinos.

Mundo, aquí no tenemos una guerra en la que mueren inocentes, aquí lo que se tiene es una masacre de personas comparada a lo vivido en épocas del holocausto, donde se tenía un plan bien detallado para asesinar a inocentes. Aquí tampoco tenemos un problema para Israel nada más, el radicalismo amenaza a todo el mundo, ellos persiguen también a los cristianos de la misma forma en la que odian a los judíos. Ustedes son infieles para ellos y el estar ahora de parte de Israel no es estar en contra de los palestinos, sino a favor de la humanidad y en contra de la barbaridad. Después de la esclavitud en Egipto entramos a la tierra prometida. Luego del holocausto establecimos el estado de Israel. Después de esta tragedia, les aseguro que nos levantaremos más fuertes y con más luz para que juntos podamos transformar este mundo en un lugar mejor para las siguientes generaciones.

* Rabino