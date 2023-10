Israel, en guerra con Hamás

Imagínese que terroristas irrumpen en su pueblo, asesinan a familias enteras, ejecutan a mujeres y niños, incendian casas y matan a bebés. Esto es lo que les ocurrió a cientos de israelíes el sábado 7 de octubre por la mañana. Las cifras son asombrosas. Mil 400 muertos, miles de heridos y más de 200 tomados como rehenes en la Franja de Gaza, algunos de ellos niños pequeños, solos, cuyos padres fueron asesinados delante de sus ojos.

“Israel no está solo. Mientras Estados Unidos permanezca, y lo mantendremos para siempre, ustedes no están solos”. Joe Biden

En la comunidad Israelí de Nir Oz, el sábado, una cuarta parte de la población desapareció, fue asesinada o desaparecida, algunos de ellos fueron tomados como rehenes en Gaza. La última vez que este número de judíos fueron asesinados en un solo incidente fue en el Holocausto. Deja que eso se asimile.

Esta semana el mundo vio el rostro de Hamás. Es la cara de ISIS. Cuando se trata de grupos de este tipo, no existen “dos bandos”. Hay bien y mal. A veces es así de simple.

Estas atrocidades fueron llevadas a cabo por el grupo terrorista Hamás, una organización bárbara y salvaje que ha declarado abiertamente su objetivo de asesinar a todos los judíos, y esta semana le han mostrado al mundo quiénes son y quiénes son sus patrocinadores, los ayatolás en Irán, cuya malvada ideología, dinero y armas están alimentando la matanza. Durante una sola semana, Hamás disparó mas de siete mil misiles y cohetes hacia ciudades israelíes.

Las horribles imágenes que surgen de los Kibbutzim israelíes recuerdan al ISIS, del que Hamás claramente ha tomado el ejemplo. Hamás es ISIS, un mal que debe desaparecer de la faz de la tierra.

Esta semana hubo también una serie de ataques por parte de Hezbolá desde el Líbano. Israel no quiere ver un conflicto regional, pero hemos dicho muy claramente que si Hezbolá decide unirse a los combates, la respuesta de Israel será dura. Hay que entender que esta es una decisión que tomarán los jefes de Hezbolá, los ayatolas en Irán.

El mundo está despertando ante este horror y apoyando a Israel en su lucha contra los terroristas de Hamás. Más de 80 naciones han expresado su condena a los asesinatos y su apoyo al derecho de Israel a defenderse. Muestra de ello es la visita histórica, esta semana, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel, quién expresó: “Israel no está solo. Mientras Estados Unidos permanezca, y lo mantendremos para siempre, ustedes no están solos”.

La visita, junto con dos portaviones y otros elementos militares estadounidenses desplegados en la región, es un mensaje claro al régimen iraní, que controla tanto a Hamás como a Hezbolá en el Líbano, de que ni siquiera deberían pensar en unirse a esta guerra.

Aquí en Guatemala hemos recibido cientos de mensajes de apoyo, de grupos, individuos y organizaciones de todo el país, que oran por Israel y expresan su deseo de ayudar de cualquier manera. La cancillería guatemalteca ondeó la bandera israelí en solidaridad y apoyo al Estado de Israel.

En cuanto a Israel, ganaremos esta guerra porque, como todas las guerras de Israel, es una guerra que se libra contra nuestro país, nuestros hogares, nuestros amigos y familiares, y nuestra única opción es salir victoriosos.

Hace unos días, un comprensivo reportero de televisión me preguntó en una entrevista si a los israelíes les gustaría venir a Guatemala para refugiarse de la guerra. Le agradecí, pero le dije que no, que el caso es todo lo contrario: los israelíes aquí en la región están abordando vuelos en ruta a Israel, para unirse a las FDI y luchar en esta guerra. Los judíos no volverán a ser refugiados nunca más y nuestra nación vencerá estas fuerzas malignas para que la gente buena pueda vivir en paz en nuestra región.

*Embajador de Israel en Guatemala y El Salvador