Jalapa sometida a terroristas por autoridades ausentes

Es realmente insólito lo que está sucediendo en el departamento de Jalapa con un grupo de terroristas que están sembrando terror entre los pobladores. Dije terroristas, y no delincuentes, pues eso es lo que son. Pareciera ser que su propósito no es simplemente invadir, sino forzar a los propietarios de tierras o finqueros a abandonar sus propiedades. ¡Y lo están logrando! ¿Por qué? Se especula que sembrar terror es lo que buscan para mantener a la población de rodillas de cara a las próximas elecciones, y así asegurarse el poder. Aunque es simplemente una especulación, lo cierto es que no se trata de simples invasores de tierras, pues lo que buscan es dejar el precedente de que son poderosos, intocables y que mandan en el territorio.

Por ser una situación insostenible para los jalapanecos, insto al ministro de Gobernación a que haga valer su autoridad. Vida Amor de Paz

Recapitulemos lo acontecido el 16 de diciembre a las 9 am en Jalapa, en el parque ecológico Cascadas de Tatasirire, que fue saqueado, quemado y destruido en plena luz del día por 150 terroristas fuertemente armados. Este caso ha puesto en evidencia que no se trató de simples delincuentes, sino de miembros del crimen organizado muy bien entrenados y adiestrados para cometer sus actos al margen de la ley. A las 12 del mediodía se asomó una patrulla de la Policía Nacional Civil con tan solo dos elementos para observar al grupo de terroristas, quién sabe si solo para garantizar que el fuego lo consumiera todo. Cuando ya estaba el parque en cenizas el jefe de la policía de Jalapa envió cinco patrullas y 20 elementos, y dijo que como era propiedad privada el problema era de los propietarios y no de ellos. El caso de Tatasirire podría repetirse en el resto de Guatemala si las autoridades deciden no actuar, y en ese caso, toda la propiedad privada peligrará.

Si quieren morirse de risa o de cólera, ahora la delegada de Derechos Humanos dice que no podemos detener a malhechores si portamos armas y que antes debe haber un proceso de diálogo. Imaginemos un caso cualquiera, que Ud. posee una tienda, y entran gentes a saquear, robar e incendiar sus instalaciones mientras los policías se quedan como espectadores diciendo que no les incumbe actuar. Solo falta que les den su refacción, y su cervecita, les preparen sillas cómodas para simplemente presenciar el espectáculo vandálico. Al finalizar, ellos con armas y Ud. sin nada, ¿tiene que dialogar con quienes le han deshecho su negocio?

Meses antes del atentado a Tatasirire, ya habían llegado a otras fincas vecinas amenazando a los trabajadores y finqueros, amedrentando y aterrorizándolos para que abandonaran sus propiedades, y a pesar de que se les denunció, las autoridades no actuaron. Pareciera que hubiésemos regresado 40 años atrás, puesto que la situación está tan candente que, de seguir así, los pobladores terminarán cansándose y puede desatarse una verdadera guerra en el departamento.

Hoy vemos finqueros, propietarios de terrenos, comunidades de Santa María Xalapa, Ladinos Pardos, Buena Vista y comunidades rurales, en general, aterrorizados, sin saber qué hacer para protegerse. Muchos de mis lectores se han quedado extrañados de la poca cobertura que ha tenido este caso y nos deja pensando por qué las autoridades del departamento se han cruzado de brazos. ¿Estarán amenazadas sus familias? ¿Están quizás cubriendo a estas personas malnacidas por alguna razón en especial? ¿Están paralizadas por el miedo? Las comunidades de la zona de mayor recarga hídrica de Jalapa peligran, el medio ambiente peligra, la ecología peligra y sus pobladores también. En síntesis, el departamento de Jalapa está siendo tomado por terroristas.

Por ser una situación insostenible para los jalapanecos, hago un llamado urgente al ministro de Gobernación para que haga valer su autoridad y mande a poner orden en Jalapa.