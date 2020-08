Juventud interesada en el cambio

Cuando recién entramos en cuarentena, las fábricas pararon sus actividades, la gente ya no andaba en las calles y los carros dejaron de circular en muchos países. Al suceder esto, lo primero que pensé fue “ahora veremos si cesa un poco la contaminación”. Dicho y hecho. Los datos fueron contundentes: la pandemia del coronavirus es la que ha estado generando la mayor caída en la emisión de CO2 de la que jamás se tenga registro en la historia en este siglo, coadyuvando a desintoxicar el planeta.

Están aprovechando la quietud del momento para hacer de las suyas. ¿Y la justicia? Muy bien gracias. Vida Amor de Paz

La evidencia les ha llegado a los escépticos, incluyendo los dizque científicos, que no son más que pseudocientíficos y políticos comprados o líderes mundiales que han venido negando el cambio climático. Aquellos que decían que nosotros los humanos no éramos los responsables del cambio climático, sino que simplemente se trataba de un ciclo normal de la naturaleza, hoy no tienen boca con qué hablar. La Nasa ha detectado desde el espacio una exponencial disminución de gases contaminantes en la atmósfera, imágenes que han sido reproducidas por todos los medios. Además, los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos.

La realidad es que el covid-19 ha impactado en el medioambiente. Ninguna recesión, guerra y ninguna otra pandemia han mostrado un impacto tan dramático en este siglo en las emisiones de CO2 como lo ha sido el coronavirus. La parte triste es que, con tan pocos guardarrecursos en Petén y por falta de buen financiamiento al Conap, imposible controlar de forma efectiva una extensión de 47 mil 433 hectáreas de áreas protegidas. De cara a la pandemia, los narcotraficantes, deforestadores, incendiarios, traficantes de maderas preciosas, de fauna y flora, y usurpadores de tierras están aprovechando la quietud del momento para hacer de las suyas. ¿Y la justicia? Muy bien gracias.

La situación puede que no sea tan alentadora. Esta reducción del CO2 puede que solo sea temporal. Pronto volveremos al ritmo de contaminación si no efectuamos cambios drásticos. ¿Cesaremos de masacrar especies en peligro de extinción, o seguiremos con las malas-prácticas? Si se prepara sopa de tortuga en los restaurantes como receta culinaria afrodisíaca, ¿cesarán de hacerlo? ¿ Dejaremos de alterar nuestros ecosistemas?

Recordemos que en las selvas hay millones de especies poco conocidas y hasta desconocidas. Según los virólogos, cuando las especies cambian sus hábitats, los virus también cambian sus ambientes. Estos se mutan velozmente y se paran adaptando a nuevas condiciones. Es allí cuando los humanos paramos siendo presas de muchos virus. En vez, debemos conservar y estudiar los bancos genéticos de las selvas que nos dan la posibilidad de curas para muchas enfermedades.

Quizá esta pandemia nos esté dando una lección. Es la juventud la que puede contribuir a que cambiemos nuestros comportamientos. Si hemos tomado un rumbo de destrucción, los propios jóvenes ya lo están reconociendo y piden que se hagan cambios drásticos antes de volver a la supuesta “normalidad”.

Para asistirlos ha entrado el Marn, en alianza con el Mineduc, rediseñando un programa virtual para jóvenes interesados en convertirse en “guardianes ecológicos”. ¿Cuál es el fin? Formarlos en temas ambientales para incidir en el buen actuar de otras personas en sus comunidades. Lo que me gusta es que estos jóvenes se convierten en agentes de cambio y en aliados de la justicia a través de las redes sociales. El universo nos dice ¡Ya basta! Debemos devolverle el equilibrio a las cosas. Si aprendemos la lección, pronto estaremos en presencia del nuevo amanecer, aquel que han vaticinado los ancestros mayas. Pero depende de nosotros.