La carrera por el poder debe llevar conocimiento ambiental

Sería un sueño hecho realidad si el próximo presidente atendiera todo lo relacionado al tema ambiental y al cambio climático. Sin embargo, sin querer sonar pesimista, nadie a la fecha lo está considerando como una gran prioridad. Es risible porque hacer oídos sordos y ser ciegos ante una gran realidad será como dar la bienvenida a un gran monstruo. ¿Qué harán cuando sobrevenga una gran catástrofe climática por culpa de no haber atendido el problema de la basura, de la deforestación, de la pobreza, de las aguas residuales y demás? Todos estos factores están relacionados a nuestra vulnerabilidad. Por ende, espero no llegar muy tarde con esta solicitud a todos los candidatos para que presten atención a estos temas, ya que Guatemala cada año cobra más peligro.

Les instruiré con algunos datos de importancia. Para quienes aún no han terminado de comprender el gran reto de Naciones Unidas para frenar los impactos del cambio climático, me permito recordarles que gracias a las “Convenciones Marco de Cambio Climático” conocidas como COP se intenta que todos los países del mundo limiten el calentamiento global para que sigamos vivos por largo tiempo. Recordemos que este compromiso fue firmado con el Acuerdo de París en el 2015. Estados Unidos se había retirado en el 2016 pero recientemente reinstauró su compromiso.

De tal forma que en dichas cumbres debemos abogar por limitar el aumento de la temperatura en 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales. Estos datos son pertinentes para Guatemala si no quiere caer en el desastre y nuestras acciones deben ir dirigidas a combatir los incendios forestales y la deforestación, pues estos contribuyen en un 20% al calentamiento global. Con solo llegar a 2°C grados más de temperatura nuestros bosques tropicales y nuestra agricultura peligrará. Sería devastador.

Reto a todos los candidatos a que tengan el valor de entrar con fuerza al tema ambiental. Vida Amor de Paz

En el pasado hemos visto el deterioro de las especies marinas, escasez de recursos hídricos, erosión, contaminación del suelo y del agua, y la quema de nuestros preciados bosques. ¿Algún candidato de todos está poniendo estos temas como prioridad dentro de sus planes de gobierno?

Es imperante que los candidatos y sus equipos se instruyan en este tema al ser Guatemala de los países más vulnerables por su posición geográfica, por su nivel de pobreza, por viviendas que se construyen alrededor de ríos que se desbordan, por la basura que tapa los alcantarillados, por carencia de plantas de tratamiento, por la deforestación que vemos en las montañas que luego causan deslaves y entierran pueblos enteros, y por muchos otros indicadores que determinan nuestra vulnerabilidad. Ya es hora de que hagamos rellenos sanitarios que cumplan con todos los estándares internacionales para el manejo responsable integral de desechos. Ya es hora de que resolvamos la contaminación del lago de Amatitlán y prevengamos que lo mismo le suceda a nuestro bello lago de Atitlán. Ya es hora de que velemos por detener la contaminación que se genera en el río Motagua, que es una verdadera calamidad y nos abochorna a nivel internacional. Por ende, el tema ambiental debe verse como un eje transversal en los planes de gobierno de cada candidato.

Muchos dirán, “sí, pero eliminar la corrupción y la pobreza es para nosotros primero”. No obstante, me permito humildemente recordarles que jamás eliminaremos ni la corrupción ni la pobreza si seguimos permitiendo vejámenes ambientales. Jamás tendremos un país del primer mundo sin los índices altos de pobreza, si antes no atendemos el tema ambiental. Reto a todos los candidatos a que tengan el valor de entrarle con fuerza al tema ambiental y estaré atenta en celebrar a quienes sí lo tomen en serio.