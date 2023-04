La Chabela, ingeniero colegiado

La Chabela, icono de la Huelga de Dolores y nahual* de los universitarios sancarlistas, nació en 1921. El rector, con el auxilio del secretario del Consejo Superior Universitario y del decano de la Facultad de Ingeniería, otorgó, con fecha 16Mzo2016, el título de ingeniero en grado de Licenciatura y, ese mismo día, al tenor de la Ley de Colegiación Obligatoria, fue registrada en el Colegio de Ingenieros con el número.

Obtuvo el título de licenciado en Ingeniería y se registró en el Colegio de Ingenieros como colegiado número ∞. José María Magaña

La Huelga de Dolores es una fiesta pública que empieza con la Cuaresma y culmina el Viernes Santo, en la víspera de la Semana Santa. Nació en 1898, junto a la presidencia de Manuel Estrada Cabrera, quien se entronizó 22 años en el poder. Con ironía y lenguaje popular, los estudiantes critican la actuación de gobernantes, figuras públicas, empresarios, militares y todo lo que se relaciona con la administración pública y conducción del país; los abusos de poder de la clase política y de las élites. La iniciativa fue de los estudiantes de Medicina y Derecho. El 1° de abril de ese año se publicó el primer número del No nos tientes, órgano de los huelguistas de Medicina, Farmacia, Instituto Dental y Escuela de Comadronas.

El 1Ab1903, por primera vez se derramó sangre estudiantil dentro de un recinto universitario, cuando un policía incursionó y disparó en el claustro de la facultad de Derecho. La huelga se suspendió y no fue sino hasta 1907 que reapareció el No nos tientes. La caída del tirano en 1920 provocó euforia. El farmacéutico Ramón Aceña Durán, el estudiante de Derecho Adrián Pitz Anleu, junto a los de Medicina Epaminondas Quintana y Joaquín Barnoya dieron nueva vida al No nos tientes, por lo que son considerados los nuevos padres de la Huelga y del No nos…

Al año siguiente, 1921, el desfile bufo salió encabezado por un cartelón artísticamente pintado por el estudiante de Medicina Hernán Martínez Sobral, que se convirtió en el emblema de la huelga y nahual de los huelgueros: un esqueleto bailando con la mano izquierda en alto, enarbolando una botella y la diestra colocada sobre el pubis, con la leyenda “No nos lo tientes… Aquí está tu son Chabela”.

En 1922 nació el canto de guerra de los universitarios con las estrofas de los estudiantes de Medicina, Quintana y Barnoya, y los de Derecho Miguel Ángel Asturias, Alfredo Valle Calvo, David Vela y José Luis Balcárcel; con música del maestro José Castañeda. El nombre Chalana se debe al doctor Quintana, quien la bautizó así por chalán: el que trata con caballos u otras bestias… Con la llegada de Jorge Ubico a la presidencia, en 1931, la huelga murió y la Chabela desapareció. Volvió a la vida en 1945, con la apertura cultural y cívica de la Revolución de Octubre del 44. En 2010, esa actividad universitaria fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, mediante acuerdo ministerial 275-2010, de Cultura y Deportes.

Este año, la Huelga de Dolores cumple 125 años. El Colegio de Ingenieros, 75 de haber sido creado, y la Chabela, 102 de haber nacido y siete como colegiado activo. Su colegiación permitió, en el seno del Colegio de Ingenieros, la creación de la Santa Hermandad de N.S. La Chabela, dedicada a la perpetua veneración de tan inusual icono y nahual sancarlista.

Larga vida a la tradición huelguera, a la Santa Hermandad y a la simpática Chabela, que ayer, Viernes de Dolores, volvió a presidir el desfile bufo de los estudiantes, junto al pueblo que la acompañó.

*En la cultura maya: ente protector que adquirimos al nacer y protegerá el resto de nuestra vida.