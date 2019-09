La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación de este, transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y, finalmente, la interpretación por parte de un receptor.

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principalmente: los seres humanos —a través del lenguaje—, los organismos vivos —biosemiótica— y los dispositivos de comunicación habilitados —cibernética—.

El objetivo de cualquier comunicación es el consumidor final, no es quedar bien con el cliente. Guillermo Martínez

En sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro.

Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. Los comunicadores tienen como función entregar información verídica y confirmada por más de tres fuentes.

Esta es la definición de “Comunicación” de Wikipedia y no es ni más ni menos que lo que debería ser la comunicación en todo el mundo, aunque por estos lados esté en baja porque nosotros mismos, quienes hacemos comunicación o quienes nos llamamos “Publicistas”, hemos desatendido los puntos más claves que la comunicación debe tener y la hemos llevado a una “involución”.

Desde los más viejos, que la llaman “Recláme”, o los no tan viejos, que podrían decirle “Publicidad” o de muchas otras formas. Anuncios, copys, tag, jingles, cuñas o hasta menciones, entre otras, son la prueba que ni nosotros mismos hemos podido llamarle de la misma forma siempre.

No alcanza una columna para hablar de por qué nuestra industria está como está, pero seguro alcanza una sola línea para marcar la pauta de cómo redignificarla. Trabajando con ética, siendo responsables, capacitando a nuestros profesionales, pagando sueldos dignos y cobrando tarifas dignas, lo que, en definitiva, no es ni más ni menos que hacer lo que se debe hacer para que Guatemala pueda estar en el mapa de la Comunicación a escala mundial.

Cannes no es un shopping, Cannes Lions no es el after party, la creatividad no es una fumada, la dirección de cuentas no es empresa de logística, los planners no son los que escriben lo que el cliente quiere ver; el cliente no es el cliente, el cliente es parte de la cadena en la comunicación. El objetivo de cualquier comunicación es el consumidor final, no es quedar bien con el cliente; el objetivo de cualquier comunicación debe ser la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas de forma seria, clara y ética.

* Presidente de la Comunidad

de Empresas de Comunicación

Hoy iniciamos con esta columna una nueva experiencia, convencidos de que nuestros lectores tienen diversos intereses y

buscan nuevos puntos de información, por lo que decidimos abrir un espacio para compartir criterios de pensamiento y reflexión para todos aquellos que están inmersos en los medios de comunicación, la industria publicitaria y el desarrollo de marcas. A través de esta columna de opinión conoceremos de la pluma de expertos las tendencias, mejores prácticas y análisis de lo que en el mundo y en Guatemala se está viviendo a través de la investigación de mercadeos, diseño de estrategias, comunicación de las marcas, los productos, los servicios y las ideas, y cómo estas nuevas corrientes inciden en la sociedad.