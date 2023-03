La evolución económica

Es recomendable el uso de la innovación ante los diversos problemas sociales, dando lugar a la creación de fuentes de trabajo en zonas con problemas de pobreza, entre otras alternativas.

El urbanismo ha desaparecido en la cultura política en Guatemala. Alfonso Yurrita Cuesta

Está la ejecución de las estrategias planificadas que se atreven a incursionar en problemas urbanos considerando solamente la región metropolitana dentro de sus planes.

También se tiene el problema de tránsito y ambiental, que ha llegado a un punto en el que se ha triplicado la circulación de automotores, con un millón de automóviles que se conducen por las arterias principales y secundarias de la capital, lo que provoca accidentes y atascos viales urbanos y regionales.

Mientras, la ciudad no ha dejado de crecer de una manera anárquica, tanto en forma como en densidad: 110 hab/ha y uso del suelo. Sin planes en seguridad y de riesgo sísmico, con un desarrollo anárquico, en especial en las áreas residenciales, ahora bloqueadas por la seguridad, lo que también representa grandes problemas urbanísticos.

“El buen desarrollo del hábitat de la ciudad de Guatemala” se debería empezar por aceptar que el municipio de Guatemala ya no existe. Ahora lo que hay es una ciudad-región, en la que el gobierno de la ciudad de Guatemala no tiene capacidad para dominar los problemas que recibe de esa estructura regional, si no toma en cuenta los problemas colaterales que existen en la periferia y la avalancha de población que cada día va hacia dentro y hacia afuera con problemas de tránsito, ambientales, urbanos y regionales.

Con los problemas de comunicación, ya sea personal o medios de transporte, se ha tratado de mejorar con los pasos a desnivel. ¿Qué son los pasos a desnivel? Paso a desnivel es el proceso de la adaptación de un cruce de dos o más ejes de transporte a diferentes alturas —pendientes— para no interrumpir el flujo de tráfico entre otras rutas de tránsito cuando se cruzan entre sí.

La llamada Mancomunidad Metropolitana son Mixco, Amatitlán, Chuarrancho, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Chinautla, Santa Catarina Pinula, Palencia, San Juan, San Raymundo, Fraijanes, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, aprobada por la asamblea respectiva que le dio vida a esta estructura. Aquí es donde debieron haber tratado de resolver integralmente los problemas de los municipios y que todavía se sigue viviendo en los feudos municipales sin liderazgo. Guatemala está atravesada por un sinnúmero de expresiones violentas. En muy buena medida tiende a identificarse “violencia” con “delincuencia”. Pero la realidad es mucho más compleja que esa simplificación. Esa identificación es, cuanto menos, errónea, sino producto de una interesada manipulación. Los poderes fácticos, en mayor o menor medida pretenden manejar aquellos procesos de desarrollo que serían un apoyo a un mejor nivel de vida limita imitar la migración como medio de desarrollo familiar, que se ha vuelto un medio de vida el trabajar en EE. UU., en que las remesas se han vuelto un ejemplo.