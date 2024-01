La flexibilidad permite convivir armónicamente

“La innovación y la flexibilidad son los criterios de supervivencia más importantes”. Jo Nesbo

El ser determinados para alcanzar nuestros objetivos es un elemento que se aprecia y se valora, pero no debemos permitir que nos haga inflexibles al grado de que nos haga perder la realidad, porque debemos recordar que tenemos que convivir en un contexto donde no siempre podemos imponer nuestros planes. Esta realidad nos enseña que debemos ser conscientes de lo que podemos hacer y qué cosas debemos repensar para no lastimar a los que están con nosotros.

Nuestro mundo hoy es tan cambiante que necesitamos ser flexibles para adaptarnos adecuadamente. Samuel Berberián

La vida que cada uno de nosotros vivimos tiene un sinfín de imprevistos que hemos tenido que enfrentar y vernos en la obligación de replanificar todo lo que estábamos haciendo sin perder de vista las obligaciones y responsabilidades que son ineludibles y que se deben cumplir no importando lo que nos suceda. Al estar en el inicio de un año nuevo, si somos personas responsables seguramente hemos establecido metas que pretendemos alcanzar y de ese modo ser productivos y proactivos. Eso en ninguna manera nos tiene que proyectar como personas atropelladas y poco conscientes de los que están con nosotros, porque ellos de alguna manera dependen de nosotros y debemos tenerlo presente.

Aquellas metas que nos trazamos deben ser sujetas a ajustes en la medida que avanzamos y reconocemos cambios que deben ser tomados en cuenta. Por poner un ejemplo, podemos planificar un viaje, pero si nuestra salud tiene un cambio que es significativo, el viaje debe ser reevaluado, porque sin la salud necesaria estamos limitados en todo lo que nos proponemos hacer. Es posible que se deba postergar, o bien tener que cancelarlo en forma definitiva. Esto refleja la medida de madurez que debemos tener para enfrentar los imprevistos que esta vida nos tiene guardados.

Los que en nuestro derredor pueden avanzar en la vida son aquellos que de alguna manera, al proyectar lo que planifican hacer, toman las medidas necesarias para manejar aquello que puede surgir en el camino, que seguramente no se tenía presente pero tampoco se puede ignorar. Seguramente todos tenemos vivencias al tratar con niños o bien en nuestra propia niñez, cuando se tuvo que cancelar una actividad por un imprevisto y lo difícil que fue tener que explicar al niño que lamentablemente no se podía llevar a cabo la actividad que con tanto entusiasmo se había programado.

Tenemos vivencias de cuando tuvimos que haber enfrentado imprevistos que en ese momento nos desestabilizaron, pero habiendo manejado la situación, nos abrieron una nueva panorámica que nos ha permitido alcanzar logros que nunca habíamos podido imaginar. Por ello debemos ser flexibles, sin comprometer nuestros principios, porque posiblemente podemos alcanzar un logro que por única vez se nos presenta en la vida.

Los que por alguna razón son intransigentes, difícilmente se les toma en cuenta para incluirlos en proyectos nuevos, porque se les conoce como personas poco interesadas en involucrarse en cosas que no siempre se pueden visualizar con todos los detalles porque uno quiere estar seguro.

Los que son de espíritu aventurero normalmente saben hacer bien toda la tarea pendiente antes de iniciar el proceso. Que este año nos haga lo suficientemente valientes para incursionar en áreas nuevas.