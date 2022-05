La guerra de los nerds

En 1940, en la frontera franco-belga, las tropas alemanas habían reunido a la fuerza mecanizada más grande que el mundo haya visto. El plan era cruzar a Francia a través de la región de las Ardenas, la idea estratégica era brillante, si no hubiera sido porque la idea táctica era un desastre, sobre todo por la logística.

Estos nerds aplicaron la tecnología magistralmente. No solo pelearon duro, sino en forma inteligente. Javier Murillo

Esta operación creó un tráfico de 250 kilómetros de largo en el área y, afortunadamente para los alemanes, ni los franceses o los británicos lo notaron.

Una semana después de dar inicio a la invasión a Ucrania, Rusia también reunió una columna mecanizada de 65 kilómetros de largo, con la intención de desplegar un ataque devastador contra Kiev desde el norte. No olvidemos que Putin alardeó en el 2014 que podría tomar Kiev, la capital de Ucrania en dos semanas, hoy se sabe que este convoy era parte importante de su plan maestro para cumplir esa promesa.

Para no repetir la historia, hay que conocerla, pero no solo lo que sucedió, como en el caso de los alemanes y su columna a través de las Ardenas, sino lo que no sucedió y pudo suceder, si es que los aliados se hubieran enterado del mega atasco motorizado, podría haber significado el principio del final de la segunda guerra mundial. Si solo hubiera existido internet…

En la llamada guerra transmitida por TikTok, como se le conoce a la guerra entre Rusia y Ucrania, todos sabíamos de la columna mecanizada que se dirigía a Kiev desde que entró a Ucrania. Más aún con la estrategia de contra propaganda que desplegó la OTAN, en la que, a diferencia de otras guerras, sistemáticamente mantuvieron informada a la opinión pública sobre los movimientos del ejército de Putin y sus atrocidades.

Fue por esto que todo el mundo se enteró sobre los problemas de logística que le sucedieron al ejército ruso, sobre todo en lo que se refiere a la falta de suministros, principalmente combustible. Incluso llegamos a ver historias en las que una compañía ucraniana, encargada del mantenimiento de carreteras, intercambió los letreros de las carreteras, para confundir a los guías rusos.

Pero sin duda el acto más determinante lo ejecutaron un grupo de nerds en cuatrimotos, que entendió que no debía finiquitar, solo bastaba con retrasar. El convoy de vehículos blindados y camiones de suministro fracasó porque se detuvo en cuestión de días y la magna ofensiva de Rusia fue un desastre, en gran parte debido a una serie de emboscadas nocturnas llevadas a cabo por un equipo de 30 activos de las fuerzas especiales ucranianas, compuestas por especialistas en tecnologías de la información y aficionados que diseñaron y desarrollaron sus propias armas.

Según un comandante ucraniano, estos efectivos, que comenzaron hace ocho años como una unidad de reconocimiento aéreo (Aerorozvidka), lograron causar bajas importantes y retrasar al convoy, usando un puñado de drones y desplazándose continuamente de un punto a otro del bosque, para no ser identificados y aniquilados, usando solamente cuatrimotos como ventaja táctica de evasión.

El comandante de la unidad, Yaroslav Honchar, un consultor de mercadotecnia para empresas de tecnología, que regresó a Ucrania para pelear por su país contra Rusia, dijo: “esta pequeña unidad destruyó en la noche dos o tres vehículos a la cabeza del convoy, que luego quedó atascado. Se quedaron allí dos noches más y destruyeron muchos vehículos más”. Honchar no es el único, varios miembros de la unidad, antes de la guerra eran civiles que trabajaban para empresas de todo tipo, sobre todo en áreas relacionadas con tecnologías de la información.

Los heróicos soldados ucranianos estaban equipados con gafas de visión nocturna, rifles de francotirador, minas detonadas a distancia, drones equipados con cámaras termográficas, incluso algunos de ellos capaces de arrojar pequeñas bombas de 1.5 kilogramos. No extraña que parte de este pequeño arsenal táctico haya sido obtenido gracias al llamado “crowdfunding”, al que se vieron obligados por las carencias propias del conflicto armado.

Estos nerds, aplicaron la tecnología magistralmente, no solamente pelearon duro, pelearon en forma inteligente y eso ayudó en gran medida a detener el convoy de vehículos blindados más impresionante que había visto la humanidad en los últimos tiempos. Lograron lo que los aliados no pudieron lograr en las Ardenas, cambiar el sentido de la historia.

*Red Forbes