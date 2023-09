La historia no se equivoca…

…y siempre se repite si no aprendemos de nuestros errores.

Lo importante es lograr una tranquila entrega de la presidencia el 14 de enero. Carlos R. Paredes

En los últimos 300 años, la historia universal ha sido marcada por revoluciones importantes como las de EE. UU., Francia, Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es interesante conocer las condiciones económicas y sociales de la población en general previo a estas revoluciones, y la historia nos permite encontrar varios puntos comunes. Estos son: una gran diferencia entre las clases sociales, una desigualdad económica que impide el desarrollo de la población, los problemas de hambruna y desempleo y un gobierno caracterizado por su corrupción y represión. En ocasiones, como es el caso para la revolución francesa, rusa y china, la población estaba sometida a un régimen casi feudal, similar a los de la Edad Media. Es necesario aclarar que en las revoluciones de Rusia y China todas las diferentes facciones políticas que participaron se vieron luego dominadas por el régimen comunista. Las revoluciones de Cuba y de Nicaragua fueron motivadas por una dictadura represiva que permitió a los guerrilleros comunistas tomar el poder. Quizás el punto más importante de todas estas revoluciones es que la población cambió su actitud de un “deberían de hacer algo” a un “yo lo voy a hacer”.

Luego de la caída del Muro de Berlín, queda en evidencia el fracaso económico de todos los regímenes comunistas. Por esa razón, China adoptó muchos principios económicos de derecha para lograr su fantástico crecimiento y Cuba se ha transformado en un destino turístico. Asimismo, se observa cómo los regímenes de Nicaragua y Venezuela regresan a una dictadura represiva, traicionando los mismos principios de su propia revolución.

Guatemala atraviesa una difícil crisis política,en donde un MP, enardecido con un propósito de legalidad nunca visto antes, dice cumplir con su deber incluso si sus acciones están al margen de la ley, según varios juristas. El MP parece olvidar los dos principios legales básicos: la ley está para favorecer a la mayoría protegiendo a los más débiles y que ninguna ley tiene efecto retroactivo. Hoy hay dos posiciones extremas, donde unos dicen que Semilla nunca debió participar porque nació mal y es necesario anular las elecciones, mientras otros afirman que el partido estaba legalmente inscrito, por lo que no importa lo que pasó antes, ya que ahora cuenta con más de los afiliados necesarios.

El problema de las firmas de Semilla no es único. Existe una muy alta posibilidad de que muchos de los partidos vigentes tengan algún tipo de pecado original que el MP aún no investiga. Lo descubierto por la investigación debe recaer en el TSE y no en los partidos. ¿Cuál es el propósito detrás de las acciones del MP? La respuesta la tienen solo aquellos implicados que obviamente no miden las repercusiones internacionales de sus actos. Ya se mencionan sanciones económicas para Guatemala. ¿Se imaginan lo que sucedería con nuestra economía si se bloquea el envío de remesas desde EE. UU.? ¡Se desmorona en un instante!, ya que las remesas son nuestra principal fuente de divisas.

Lo importante es lograr una tranquila entrega de la presidencia el 14 de enero. Para ello, el presidente electo, Bernardo Arévalo, debe retomar el proceso de transición. Y a todos nosotros, la población entera, nos toca ser partícipes en la política nacional a través del monitoreo de las acciones del nuevo gobierno. Debemos intervenir ante la primera señal de alerta de que el gobierno esté cambiando su rumbo hacia un régimen comunista. No queremos más corrupción ni repetir lo sucedido en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

¡Aprendamos de la historia!