La imperiosa necesidad de buscar culpables

La mente humana es muy compleja… y una de sus actitudes favoritas ante la adversidad es la “posición defensiva”. Es una actitud de protección inherente a la naturaleza humana y es la que nos ha permitido sobrevivir a través de los siglos. Sin embargo, la actitud que nos ha permitido evolucionar y crecer como personas y como civilizaciones es la “actitud proactiva”.

Preparémonos para la cuarta ola, cuidándonos y, sobre todo, vacunándonos a medida que haya vacunas. Carlos R. Paredes

Guatemala enfrenta actualmente el inicio de la cuarta ola de contagio por el virus covid-19. El % positivos se mantiene en alza y si se realizan muchas pruebas, el número de casos confirmados es elevado. Adicionalmente se observa que los indicadores del semáforo se deterioran cada vez más. Al ver el historial de la pandemia, notamos que el deterioro no es repentino, sino que viene acumulándose poco a poco desde finales de febrero de 2021. Los indicadores de incidencia y % positivos han venido en ascenso de manera inexorable, junto con el número de municipios en rojo. Muchos culpan al gobierno por la situación actual, provocada por la falta de medicina, por la falta de personal calificado en los hospitales, por la falta de vacunas, a pesar de que ya han sido pagadas….

Pero, en realidad, ¿qué ha cambiado de finales de octubre de 2020 a la fecha que justifique los resultados actuales? A finales de octubre del 2020 teníamos mejores resultados que en la actualidad. Incluso a finales de enero, luego de la segunda ola, teníamos mejores resultados que hoy… y en ambas ocasiones no teníamos vacunas disponibles. Lo que sí teníamos era un firme deseo de cuidarnos, precisamente porque no había vacunas, un respeto al semáforo del TAS y una disciplina para cumplir con los protocolos de seguridad y las medidas de prevención. Lo que ha cambiado en realidad no es la situación de las vacunas, lo que realmente cambió fue nuestra actitud. Esta pasó de ser proactiva, cumpliendo con nuestra obligación, a ser defensiva, presentando excusas y culpables.

No quiero decir que el gobierno esté libre de culpa; al contrario, todos vemos la escasez de insumos y personal en los hospitales, la falta de vacunas para lograr una campaña masiva de vacunación. Es importante recalcar que tampoco están libres de culpa los gobiernos municipales, por su incapacidad de lograr que se respete el semáforo en sus municipios, ni los establecimientos que se han relajado en el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Lo interesante es que todo lo descrito anteriormente ya estaba presente en octubre de 2020 y finales de enero 2021. Por lo tanto, no son esos los factores que propician los resultados actuales del contagio. La tendencia actual de los indicadores es consecuencia únicamente del relajamiento de todos. Si deseamos realmente culpar a alguno, debemos empezar por nosotros mismos.

Es increíble la necesidad de “toda la gente en general” de desacreditar, criticar y destruir lo que tenemos. Cada vez que se propone alguna solución, como el certificado covid que ya se usa en Europa, lo que se escucha son las razones por las cuales “no va a funcionar” y nunca se escuchan sugerencias de “qué hacer para que sí funcione”. Por ello, si deseamos resolver la situación, no es sentándonos a esperar que el gobierno la resuelva por nosotros. La situación se resuelve con nosotros actuando de manera proactiva, respetando el semáforo y cumpliendo con los protocolos de seguridad y las medidas de prevención. Cada uno debe asumir su responsabilidad.

De momento, preparémonos para la cuarta ola, regresando a la costumbre de cuidarnos y, sobre todo, vacunándonos a medida que lleguen las vacunas.