Registro akásico

La inquina a nadie sirve

Recambio generacional cubano necesitado de una salida concertada

Raúl Castro Ruz, militar y político cubano, dirigió el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, convirtiéndose en presidente de la República. Su lealtad hacia el carácter emotivo de su hermano Fidel Castro (*1926+2016) es proverbial. Lo cuidó y siempre manifestó su admiración por su liderazgo carismático. Al fallecer Fidel y al complicarse las cosas por la disolución de la Unión Soviética, hubo un compromiso extendido en sostener una posición independiente.

La región norte del continente necesita paz y una definición de acciones mutuamente beneficiosas.

Raúl asumió la responsabilidad de medidas impopulares al reducir subsidios y prohibiciones exageradas para cualquier actividad comercial. No es fácil, suprimir privilegios generados por el orden colectivista y enfrentar al mercado mundial con una productividad nacional baja. No se trata de acusar a los cubanos de molicie ni falta de iniciativa, pero años de control por funcionarios caracterizados por su bajo rendimiento laboral para buscar estabilidad gracias a su adhesión política condujeron al país a un desastre productivo.

No se puede culpar de todo a los EUA, sino comprender la afectación con la quiebra del proyecto socialista del Comecon, basado en una división internacional del trabajo. Al darse por vencidos en la competencia con el capitalismo abierto, Cuba perdió el 83% del comercio internacional, especialmente el acceso al abastecimiento industrial. Con la producción alimenticia ocurrió algo parecido, confiados en la distribución de cereales y carnes de Europa del Este se degradó la producción nacional. Por lo tanto, la competencia mundial requería un rigor y disciplina en talleres y el campo. Es difícil lograrlo, después de años de inercia adaptativa al régimen de pocas libertades políticas a cambio de clientelismo generalizado.

En su mandato, liberó el turismo. No obstante, no es fácil ofrecer servicios de calidad sin la comparación con los precios mundiales. En 2008 redujo los empleos en el Estado, trago amargo donde se obliga a sostener a quienes entran en paro. El ofrecimiento de tierras a los campesinos chocó con una población rural irrespetuosa del derecho de propiedad. El abigeato es extenso y daña a productores esforzados. Se cerraron muchos comedores gratuitos y se intentó monetizar el subsidio, pero la inflación hace difícil avanzar. No obstante, liberó 178 actividades privadas a la espera de resultados, con pocos avances.

El presidente Barack Obama consideró desfasada la relación entre los dos países. Pero no se avanzó, debido a la aversión a cualquier normalización por parte de los emigrados de la isla residentes en EUA. El asunto no es fácil de resolver sobre principios o postulados políticos. Si mañana Cuba cambiara repentinamente su régimen político social, no podría integrarse fácilmente a la economía regional. Sus profesionales no aceptarían el sacrificio inicial: bajos salarios. ¿Cuál será su principal producto a exportar? La reorganización de los derechos de propiedad es compleja. Mientras tanto, de octubre 2021 a abril 2024 viajaron a EUA 738,680 cubanos; constituye una aspiración generalizada.

Una manifestación innoble es un festejo anticipado por el fallecimiento de Raúl Castro. En los últimos dos años se ha anunciado su muerte cuatro veces. La última fue esta semana, al saberse un padecimiento grave de salud. Nada cambiará inmediatamente con la desaparición de la generación revolucionaria. Este año han muerto 4 generales, probados adherentes al régimen. Una transición desordenada no es conveniente. Lo mejor fuera un debate de los países de la región, para definir acciones beneficiosas para todos; obviamente está incluido EUA.