Construyendo ideas

La justicia que nos merecemos

¿Cómo podemos unirnos e influir?

Buena parte de la discusión nacional de las últimas semanas se ha centrado en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones. Y con toda razón: garantizar justicia es tan importante como garantizar la alimentación, la salud o la seguridad. Un país también puede morir por hambre de justicia.

Se nos olvida que la justicia es un poder igual que el Ejecutivo.

Dejemos de lado los atrasos sin sentido —aunque sí intencionados— para elegir sede y otras discusiones que se registraron al inicio. Centrémonos ahora en qué magistrados no solo necesitamos, sino que también merecemos.

Se nos olvida que la justicia es un poder igual que el Ejecutivo. Quizá por tradición, quizá por superficialidad, olvidamos que la justicia es uno de los tres pilares sobre los que se sostiene el país. Y por esta razón debería acaparar nuestra atención e interés tanto como las elecciones presidenciales y de diputados.

Muchos podrán argumentar que en estas elecciones realmente no todos los ciudadanos tenemos voz y voto. Pero el papel que podemos desempeñar es crucial, sin ninguna duda.

¿Cómo podemos unirnos e influir? En cierta manera, pienso en el 2015. Es cierto, eran circunstancias diferentes, pero a todos nos unió un rechazo al sistema que unos pocos habían construido para beneficio personal. Estamos viviendo tiempos similares. Y quienes están seleccionando qué candidatos son más idóneos deberían sentir esa demanda de los millones de guatemaltecos que anhelamos una justicia fuerte.

Participando de las comisiones, hay profesionales ejemplares que están trabajando porque creen que una nueva Guatemala es posible. Los miembros de las postuladoras que priorizan el interés del país deben sentir que no están solos, que su lucha no es la de David contra Goliat. Yo no puedo seleccionar a los mejores perfiles para magistrados, pero sí puedo hacer saber a quiénes conforman las postuladoras y a quienes elegirán después qué tipo de magistrados merece Guatemala.

Me uno a la petición que hace algunos días hizo el Foro Guatemala: les pido a los postuladores que privilegien la selección de perfiles que se ajusten a las necesidades de un sistema de justicia independiente, pronta y cumplida. No queremos un simple ejercicio de verificación de formalismos, queremos magistrados que sientan la urgencia de contar con un sistema comprometido con la ética, la transparencia y el estado de Derecho.

Necesitamos magistrados que puedan ponerse en los zapatos de los guatemaltecos de a pie y comprendan qué hace falta para garantizar una justicia más sólida.

¿Cómo podemos hacer que nuestra voz se oiga? Les propongo un ejercicio sencillo: compartan conmigo lo que esperan del sistema de justicia y construyamos juntos el perfil del funcionario idóneo. Estoy seguro de que coincidiremos en muchos aspectos. Hagamos que resuene nuestra voz, logremos que nuestra presencia conforte a quienes buscan que los intereses del país estén primero, marquemos un alto a los que quieren proteger a unos pocos y dejar de lado nuestra demanda de justicia.

Sabemos que la eficacia y la integridad del proceso de elección de magistrados en Guatemala dependen en gran medida de la reforma y la mejora de las comisiones de postulación. Es imperativo que el sistema judicial del país opere con transparencia, imparcialidad y una fuerte orientación hacia la meritocracia. Solo a través de un proceso de selección más abierto y justo se podrá garantizar que los magistrados electos ejerzan su función con el más alto grado de independencia y justicia, fortaleciendo así la confianza en el Poder Judicial y en las instituciones del país.

Pero, poco sucederá si no nos unimos y hacemos que nuestra voz se escuche y nuestra fuerza y presencia se sienta. ¡Queremos cortes independientes, queremos una justicia fuerte!