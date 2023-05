A menos de 30 días de las elecciones generales 2023, escuchamos frecuentemente a nuestro alrededor la pregunta existencial de este 2023: ¿Ya sabes por quién vas a votar? Algunas respuestas usuales, sobre todo preocupantes, son: “Todavía no sé”, “votaré nulo” e incluso “no sé si iré a votar”. Y digo preocupantes porque el futuro de nuestra nación por los próximos cuatro años depende de la decisión que tomemos en las urnas el próximo 25 de junio.

Tomar una decisión no es fácil, en ningún aspecto de la vida, porque tomarla implica una consecuencia y una posibilidad de error. Cuando elegimos por un país y por el futuro de nuestros hijos, esa decisión se vuelve aún más complicada, pero completamente necesaria. Es demasiado lo que está en juego como para elegir erróneamente. Hoy Guatemala tiene una nueva oportunidad para elegir un rumbo hacia el desarrollo, con la posibilidad de potenciar lo que hemos hecho bien y corregir aquellos aspectos que han obstaculizado el desarrollo.

Al comprender la magnitud de nuestro poder de decisión, no podemos pensar ligeramente en la respuesta a esa pregunta existencial y es por ello que le hago un llamado a cada ciudadano a reflexionar sobre el futuro que quiere. Debemos analizar a profundidad las propuestas de los candidatos y los partidos políticos y no dejarnos llevar por discursos vacíos. Aplaudo a los medios de comunicación y organizaciones que han puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los candidatos al realizar foros, entrevistas y desarrollar plataformas informativas para fomentar un voto consciente e informado. Dichos espacios son indispensables para acercar al candidato al guatemalteco y que el ciudadano no vote en base al anuncio más entretenido o la pancarta electoral más grande.

Ustedes dirán, ¿pero qué aspectos podemos evaluar? Les brindo algunas sugerencias:

1. Ideología: evaluar los principios en los que cree y defiende; 2. Historia del partido: considerar el historial del partido, acciones anteriores a través de los años; 3. Trayectoria del candidato: antecedentes, historial, desempeño; 4. Capacidad para el cargo: formación profesional, competencias con las que cuenta, experiencia; 5. Idoneidad e integridad: que cuente con las competencias óptimas para el cargo al que postula, demostración de principios y valores; 6. Plan de gobierno y propuestas: que sean técnicamente viables, realizables, concretas y con visión de desarrollo.

A su vez, resalto que esta evaluación es necesaria para cada uno de los cargos de elección popular que seleccionaremos al emitir el sufragio, ya que no solamente elegimos presidente y vicepresidente, sino también a los representantes de los gobiernos locales en las municipalidades y, por supuesto, a los diputados que integrarán el Congreso de la República, un órgano de gran importancia.

La apatía y la indiferencia en la ciudadanía es altamente peligrosa para un país democrático. La participación consciente y activa de los ciudadanos guatemaltecos es imperativa para estas elecciones, ya que el sufragio es la forma en la que elegimos a los líderes que no solo guiarán los próximos cuatro años, sino que también establecen las condiciones para las próximas décadas. Un paso equivocado puede ser nefasto para Guatemala y un paso en la dirección correcta puede transformar positivamente al país.

Invito a los guatemaltecos a que usemos las siguientes semanas para informarnos, para evaluar a los candidatos y sus propuestas y que reflexionemos profundamente sobre la decisión trascendental que tomaremos el próximo 25 de junio. Hago el llamado para que sintonicen los foros electorales que se transmiten a través de los distintos medios de comunicación, que escuchen programas de entrevistas 1:1 con candidatos, que visiten plataformas informativas como Yo Voto Mejor, que se informen sobre su centro de votación y que hagamos del 25 de junio una verdadera fiesta cívica.