La zanahoria y el garrote

Cuando las aves del norte presienten el cambio climático, migran. Es natural e inseparable de un todo perfecto, armónico y sincrónico. Las chicharras vibran en verano. Los zompopos salen en mayo y los osos entran en profunda hibernación en el crudo invierno. Es un todo en perfecta sincronía con la madre naturaleza.

Sucede con Alexandria Casio Cortez y sus grafitis de “tax the rich”, impresas en los glúteos de su vestido de gala de no pocos billetes. Alfred Kaltschmitt

La política no tiene nada que ver con la Pachamama, pero tienen algo en común: pueden crear tormentas y generar caos, elevar la ola hasta convertirla en tsunami y doblegar con sus vientos las palmeras hasta que besen el suelo.

Chomsky decía que los medios pueden crear caos mediante varios métodos; la distracción, es una de ellas. Se enfoca un tema que crea una agenda setting, la cual es recogida y reproducida por terceros hasta convertirla en el tema dominante.

¿Cuál es el tema dominante en Guatemala? ¿Las estatuas derribadas? ¿Las tomas de carreteras? ¿Los trinquetes politiqueros de los denunciantes politiqueros? ¿Cuál será? ¿Ayer fue la elección de la Junta Directiva del Congreso? Los que perdieron son una amalgama de adalides, en diversas tonalidades de la agenda social. En su agenda hay “no negociables”: Ley de Reconciliación, derecho al aborto, full menú LGTB, no a la pena de muerte, agenda plurinacional, movimiento feminista, full apoyo a la disidencia neosandovalista en DC, con amplio respaldo del movimiento @fbi intervencionista, y creadores de esa genialidad llamada @pactodecorruptos, en la cual están todos metidos, menos ellos…, porque de ese campamento no puede salir ningún belcebú.

Del otro lado del espectro habrá un menú mayor de señalamientos, dado que, como opositores no pueden ser metidos sino en la gaveta de los @pactodecorruptos. De esa tesis ambigua, amorfa indefinible, se gestan buena parte de los movimientos políticos desde acá hasta Capitol Hill. Esta dicotomía que polariza y divide hoy Chile, Perú, Argentina y Nicaragua, es copy paste de los movimientos de igual ADN allá en las tierras del Tío Sam. Iniciando con los Black Lives Matter, destruyendo monumentos históricos y quemando y pintarrajeando iglesias. Sucede con Alexandria Casio Cortez y sus grafitis de “tax the rich”, impresas en los glúteos de su vestido de gala de no pocos billetes, o con la congresista Torres, cuando insiste en venir a contarnos las costillas para incluir más nombres en listas de innombrables.

La política siempre será entre “ellos y nosotros”. Es en esta diversidad que se gesta la democracia, dirán algunos: “Hablemos lo que queramos. Señalemos con mentiras, medias verdades y completas verdades a nuestros oponentes. Es la música de la democracia” —sentencian—, aunque raras veces salga una nota armónica o un cuadro completo que describa la cambiante y verdadera realidad.

A muchos nos costó salir de la guerra para incorporarnos a la paz. Muchos militares, aunque la ganaron, fueron traicionados al mejor estilo afgano, y no les quedó otra que esperar el “guamazo” persecutorio de estos hacedores de paz.

Traigo a colación unas frases del reporte de inteligencia de la embajada americana en 1982, copiada del National Security Archives. Por alguna razón lo siento pertinente: (…) “Una campaña cuyo objetivo es simple: El negarle al Ejército de Guatemala el armamento y el equipo necesario de los Estados Unidos para derrotar a la guerrilla. Por lo tanto, los grupos que apoyan a la guerrilla tienen la intención de ganar la guerra hoy contra el Gobierno de Guatemala, haciendo que sea el Congreso el campo de batalla. (…) Si pueden convencer al Congreso a través de las usuales opiniones o manejadores de opinión; los medios; los grupos de derechos humanos; el gobierno es culpable de violaciones y, por lo tanto, sabrán que el Congreso les negará la ayuda”.

¿Seré esto un deja-vu?