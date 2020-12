Crear una red de contactos, mantenerla viva y en constante crecimiento resulta clave en la vida. Esto se logra participando en conferencias, comidas de negocios, congresos, grupos de networking como BNI Guatemala, asociaciones de profesionales, etc. Estos son lugares y eventos importantes para escuchar, conversar, preguntar y sobre todo conocer más personas; sin embargo, ¿cómo logramos esto cumpliendo con el distanciamiento social que se nos requiere ahora?

La pandemia nos vino a cambiar la vida, la forma de impartir y recibir clases y capacitaciones, los negocios y uno de los más afectados ha sido el networking, pero esto no es excusa para olvidarnos de practicarlo. Así que, aunque no pueda invitar a comer a una persona, puede compartir un café por teleconferencia e iniciar una relación. La realidad que estamos viviendo se convierte en una oportunidad para crear una red de contactos o hacerla crecer. Existen además capacitaciones, congresos, actividades empresariales en línea tanto locales como en el extranjero donde se puede participar y hacer networking.

Quiero compartirle las 8 D del Networking que puede aplicar en la nueva normalidad. 1. Desarrolle su marca personal: hoy más que nunca hay que dedicar más tiempo en las redes sociales y hacer que su contenido tenga información actual y relevante. También es importante actualizar las fotos de perfil, así como la biografía. 2. Diseñe una estrategia: es necesario trazar los objetivos que quiere alcanzar con el networking e identificar a las personas que pueden apoyarle a lograrlos. 3. Disciplina: para iniciar en el camino del networking es indispensable tener disciplina y la capacidad de poner en práctica los principios del networking en una forma sistemática y constante. Si usa redes sociales, debe tener un calendario, crear una matriz de contenido mensual con objetivos, fechas, horas, y tipo de mensaje. 4. Determinación: el ser determinado es importante para tener frutos en el networkig y se logra estableciendo metas, límites y sobre todo un gran deseo de querer alcanzar lo proyectado. 5. Dar: es uno de los pilares del networking y se refiere específicamente a dar antes de recibir, no inicie una relación vendiendo, primero busque como puede ayudar a las personas con las que está iniciando la relación. 6. Decisión: muchas personas no se atreven a realizar networking porque son tímidos, introvertidos, o consideran que son acciones para vendedores o personas del área comercial, sin embargo, networking es una actividad que todos deberían practicar, por lo tanto, hay que tomar la iniciativa y lanzarse al agua, le aseguro que verá los frutos. 7. Dedicación: tiene que dedicar tiempo y recursos para cultivar relaciones significativas a largo plazo. En networking no puede esperar resultados a corto plazo o improvisar. 8. Disfrutar: el networking no debe ser una carga, tiene que disfrutarlo. Recuerde que vivimos en sociedad, por tanto, el hacer networking nos permite compartir con otros seres humamos y esto enriquece nuestra vida. Tiene que ver el networking como algo divertido y entretenido que le proporcionará frutos positivos en su vida.

El año que está terminando ha sido atípico, con muchas dificultades y retos, pero sobre todo oportunidades, por esta razón quise dedicar estas líneas para que aprovechemos al máximo la situación que estamos viviendo, usando la herramienta de networking para nuestro beneficio. Recuerde esta frase del doctor Ivan Misner, considerado el padre del networking moderno “Cuando los tiempos son difíciles, un cliente te dejará ir, pero un amigo no lo hará”. Les deseo una feliz navidad y un año nuevo lleno de mucho networking.