Las expectativas para el 2023

Es difícil predecir lo que sucederá en este año, ya que el pasado 2022 ha sido un tiempo desafiante, marcado por la sucesión de eventos como el covid-19, que aún deja huellas, y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Aunque muchos tratan de ser optimistas para este 2023, no dejan de ser cautelosos, y siguen expresando ciertos temores. Sin embargo, gran parte de esta negatividad se relaciona con la situación económica.

Aunque tratemos de ser optimistas para este 2023, está claro que será un año complicado en muchos aspectos. Brenda Sanchinelli

En cuanto a la economía mundial, en el 2023, en general, hay mucho pesimismo. Según expertos, se predice un oscuro panorama, que llevará al mundo a una inevitable recesión. Debido las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia, las persistentes interrupciones en la cadena mundial de suministros, así como las políticas monetarias adoptadas frente a una inflación creciente. El desafío principalmente es en el mercado energético. De hecho, hemos sido testigos de un fuerte aumento de los precios de la energía, vinculado a las contramedidas llevadas a cabo por Rusia, como respuesta a las sanciones económicas impuestas por los países occidentales.

El Fondo Monetario Internacional ya ha anunciado que “lo peor está por llegar, y será inevitable”. Distante de ser algo que no se esperaba, la crisis que se avecina ha sido anunciada y provocada. Pronosticada ya para los primeros meses de este año.

También viene un serio problema en el aspecto alimentario, ya que el 2022 ha sido dramático para la agricultura y las materias primas relacionadas con los alimentos. La sequía, las lluvias excesivas, la guerra en Ucrania y los altos costos de la energía han frenado la producción agrícola mundial, y la misma tendencia podría repetirse este año.

Los conflictos y tensiones internacionales durante el 2022 hicieron de la seguridad global un tema particularmente delicado. La posible escalada de conflictos ha aumentado la preocupación a nivel internacional. Hay muchos escenarios inciertos de guerra que pronostican que las tensiones geopolíticas se dispararán en este 2023. Aunque todo conflicto es impredecible, es poco probable una tregua real entre Moscú y Kiev, no se ven las condiciones para un alto al fuego duradero y mucho menos un acuerdo de paz formal entre estos países. Los embargos económicos contra Moscú llevaron a una nueva Guerra Fría entre el Occidente y Rusia.

Seguramente continuará la tensión entre EE. UU. y China por Taiwán. Como dos superfuerzas militares, dieron pasos que podrían encontrarse cara a cara en el 2023. Sin olvidar las latentes y constantes amenazas bélicas de Corea del Norte e Irán. Otra tendencia global para este año es un aumento del desplazamiento forzado, que afecta al menos a 281 millones de personas en todo el mundo. Finalmente, y no menos importante, se espera The Big One (El Grande), un megaterremoto en California, por la falla de San Andrés, que podría ocurrir en cualquier momento. Además de desastres naturales en todas partes del mundo, ocasionados por la emergencia climática. También crecen las preocupaciones sobre la posibilidad de que un asteroide golpee la Tierra. Pero lo más curioso es que ya EE. UU. ha reconocido la presencia de extraterrestres en nuestro planeta,¿ y se espera que quieran hacer contacto con los humanos. En cuanto a la tecnología, seguramente nuestros ojos verán cosas increíbles este año.

La recomendación de los expertos ante todos estos escenarios es ser cautos, para afrontar el 2023 con la mejor perspectiva posible. Proteger los activos empresariales y personales, con los que respaldamos el endeudamiento y liquidez. A pesar de todo no debemos desanimarnos, porque cada crisis ofrece una nueva oportunidad, volviéndola a su favor, como una vía de crecimiento.