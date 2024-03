Fuera de la caja

Las habilidades son el nuevo título universitario: Cómo prosperar en la economía de las destrezas

Imagina dos candidatos para un puesto de trabajo en tecnología. El candidato A tiene un título en Ciencias de la Computación de una universidad prestigiosa. El candidato B no tiene título, pero ha completado varios bootcamps de codificación y tiene un portafolio lleno de proyectos impresionantes. ¿A quién contratarías?



Cada vez más, las empresas están eligiendo al candidato B. El gigante tecnológico IBM ya no requiere títulos universitarios para el 50% de sus puestos en EE. UU. Google, Apple y Netflix han seguido el mismo camino, enfocándose en las habilidades y experiencia más que en las credenciales académicas.



Esta es la nueva realidad del mercado laboral: estamos entrando a la economía de las destrezas. En una encuesta reciente, el 59% de los trabajadores dijo que su organización valora más los títulos y la experiencia que las habilidades demostradas. Pero las empresas finalmente están cambiando de rumbo. El 89% de los ejecutivos dice que las habilidades se están volviendo más importantes al definir roles, desarrollar talento y valorar empleados.



¿Por qué este cambio de paradigma? Por un lado, las universidades no están preparando adecuadamente a los estudiantes. Cuatro de cada diez empleadores dicen que los recién graduados no tienen las habilidades necesarias para el trabajo. La deuda estudiantil ha alcanzado niveles récord y la matrícula universitaria lleva una década en declive.



Mientras tanto, nuevas formas de aprendizaje están surgiendo y democratizando el acceso a la formación de habilidades. Plataformas como Coursera y Udemy ofrecen cursos específicos alineados con las demandas de la industria. Bootcamps intensivos enseñan codificación y ciencia de datos en cuestión de meses en lugar de años. Microcredenciales, simulaciones y aprendizajes se adaptan a las necesidades de cada persona.



Tomemos el ejemplo de Hadi Partovi. Nacido en Irán, Hadi aprendió a programar a los 10 años gracias a un libro de cómputo que le regaló su padre. No tenía computadora, así que escribía código en un cuaderno y lo “ejecutaba” en su mente. Hoy Hadi es un emprendedor exitoso que ha trabajado con Microsoft, Facebook y Dropbox. Su habilidad para programar, adquirida de forma autodidacta, definió su trayectoria más que cualquier título.



Las historias como las de Hadi abundan en el mundo tecnológico. De hecho, el 56% de los mejores desarrolladores en HackerRank no tienen título en Ciencias de la Computación. Lo que importa es lo que puedes hacer, no dónde estudiaste. Como dijo Laszlo Bock, exjefe de Recursos Humanos de Google: “El título universitario es un proxy obsoleto de las habilidades”.



¿Cómo prosperar en esta economía de las destrezas? Primero, enfócate en adquirir habilidades, más que títulos. Aprovecha el auge de plataformas educativas, bootcamps y microcredenciales para formarte en áreas de alta demanda. Segundo, deja que tus habilidades brillen en tu hoja de vida. Pon una sección destacada de “Habilidades Relevantes”, listando primero las destrezas técnicas clave y luego las habilidades blandas transferibles. Tercero, prepárate para demostrar tus habilidades. Los empleadores cada vez más hacen evaluaciones técnicas y buscan portafolios durante las entrevistas.



Acostúmbrate a actualizar constantemente tus habilidades. Lo que aprendes hoy podría quedar obsoleto en un par de años. Mantente al día con las tendencias de tu industria e invierte en tu formación continua. Solo el 29% de los trabajadores se siente muy confiado de que sus habilidades serán relevantes en 3-5 años. Pero quienes sigan aprendiendo podrán escribir su propio boleto en la economía de las destrezas.



Los títulos universitarios no desaparecerán de la noche a la mañana. Pero cada vez pesarán menos a la hora de encontrar empleo y crecer profesionalmente. Lo que importará será tu portafolio único de habilidades, tu capacidad de aplicarlas y tu pasión por desarrollarlas. El futuro pertenece a los eternos aprendices. ¿Estás listo para prosperar en la economía de las destrezas?