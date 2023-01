Las limitaciones nos invitan a ser creativos

“Si no puedes explicarlo de forma simple, es que no lo entiendes suficientemente bien.” Albert Einstein

Cuando estamos dispuestos a renunciar a los gustos es cuando iniciamos viendo nuevos desafíos. Samuel Berberián

Cada mañana que iniciamos nuestro día en esta vida se nos presentan nuevos retos y nuevas oportunidades, las cuales está en nosotros enfrentarlas e incursionar en ellas, o bien ignorarlas y seguir en lo que estamos. Claro está que si nos quedamos en lo mismo porque tenemos una responsabilidad es una cosa, pero si es por no arriesgar y no incomodarnos de lo que ya estamos haciendo, podemos decir que es un retroceso y no solo un quedarse en lo mismo.

Muchas de las comodidades que cada uno de nosotros disfrutamos hoy día es porque en un momento alguien tuvo que enfrentar la realidad y buscar una mejor solución. Cada invento, como, por ejemplo, la luz eléctrica, o bien los vehículos que usamos, es producto de una iniciativa de alguien que no estuvo cómodo por las limitantes y comenzó buscando una manera de solucionarlas. Posiblemente el primer intento fue de lo más rudimentario, pero fue el principio sobre el cual otros fueron agregando mejoras.

Posiblemente, en algunos casos, porque no se me permitió hacer algo o bien no había modo de hacer algo dio la razón por la cual se emprendió la carrera de buscar una solución y esta, apoyada en la creatividad que alguien tenía y la capacidad de buscar alternativas, llegó a soluciones que han beneficiado no solamente la necesidad individual de la persona, sino a toda la humanidad.

Hay distintas maneras como enfrentamos muchos impedimentos que no nos permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado. A veces nos conformamos, otras nos resignamos porque no se pudo y otras muchas somos de los que buscamos alguna forma de lograr nuestros propósitos, no para presumir, sino para ser un instrumento de creatividad que no solo nos beneficia a nosotros, sino que deja un legado para que otros también puedan tener el provecho de nuestro logro.

Cuánta gente se está lamentando por lo que no puede hacer, en lugar de buscar cómo y dónde puede tener el recurso para alcanzar su meta. Es tan sorprendente la capacidad que la mente humana tiene en la creatividad que cuando observamos en otros lo que han podido hacer nos preguntamos cómo no se nos ocurrió a nosotros. Cuando uno observa lo que otros emprenden, parece de lo más simple y lógico; claro, una vez que vemos cómo otros lo han hecho.

En todo, los primeros pasos son los más difíciles y los que más cuestan. Eso es tan real como cuando cada uno de nosotros tuvimos que dar los primeros pasos y aprender a caminar. Claro está, ahora incluso podemos correr, pero al inicio no era así, fuimos ayudados, animados y acompañados para poder desarrollar esa destreza tan necesaria para cada uno de nosotros. Esto es tomado tan normal y tan simple que solamente cuando nos llega un impedimento que nos limita nos damos cuenta del gran valor que tiene una capacidad.

Tanto para nosotros como para los que conviven con nosotros debemos ser tolerantes y creativos para ayudarnos los unos a los otros, animándonos para hacer las cosas que a veces nos apuramos en acuñar la frase “yo no puedo”. Claro, si se probó y no se pudo, siempre habrá alguien que nos podrá ayudar.

Seamos de los que motivan al prójimo y no de los que son expertos en paralizar toda buena iniciativa que otros tienen.