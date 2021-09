Las prioridades nos ayudan a ser responsables

“Para cambiar tu vida tienes que cambiar tus prioridades.” John C. Maxwell

En la vida que vivimos cada vez hay más compromisos que atender y no es cuestión de gustos, es más bien respuesta a los intereses lo que determina que cosa es la que primero se debe de hacer, por ello uno debe poner un orden de alguna manera y de esa forma se va haciendo una tras otra de forma responsable.

Las responsabilidades se deberían adquirir por un aprendizaje de carácter formativo para la vida”. Samuel Berberián

Por ello cada compromiso que adquirimos sea grande o pequeño lo primero que se debe de aclarar para uno mismo es, donde se ubicara y antes de que cosa y luego de cual compromiso se habrá de hacer lo que se está aceptando, para que los que se relacionan con uno sepan que somos personas que cuando nos comprometemos en algo lo habremos de cumplir y de ello dependerá la medida en que nos toman en cuanta y además cuanto respeto nos habrán de tener.

De ninguna manera podemos negar que el modo muy particular que cada uno de nosotros tiene en priorizar los compromisos y las actividades que desempeña habrá de describir que tipo de personalidad tenemos para que puedan tener presente si se nos toma en cuenta o bien buscaran a otros para incluirlos en lo que están proyectando. Ser confiable y una persona preparada para trabajar en equipo tiene mucho que ver con cómo manejamos nuestras prioridades y en que orden las tenemos alineadas.

Seguramente cuando no podemos comprometernos en tareas que se nos piden o nos interesan es porque no podemos saber si habremos de estar en disponibilidad eso indica que hay alguien que tiene la autoridad para poder definir este detalle, claro está que cuando somos menores de edad es porque somos dependientes y nuestros padres o tutores tienen esa discrecionalidad de ordenar nuestras prioridades.

Cuantas veces cuando se nos invita para alguna actividad que no es parte de nuestra rutina o bien de los compromisos ya planificados, el planteamiento es “déjeme ver primero si me dan permiso”, porque de lo contrario el planteamiento sería “veamos si puedo, y con mucho gusto…” Por esta razón si tenemos una vida bien planificada es principalmente porque las prioridades en nuestra vida están predeterminadas y eso nos ayuda a avanzar con mucha fluidez no importando que cantidad de compromisos estamos atendiendo.

Lamentablemente en esta vida tan agitada que vivimos hoy día cuando se tiene la delicadeza o bien la discrecionalidad de querer agradar y complacer a los que nos rodean lo primero que eso afecta y daña son las prioridades que hemos trazado para caminar en la vida. Por ello muchos que por alguna causa en algún momento tuvieron que quedar mal por no poder agradar a alguien porque les creaba conflicto con sus prioridades al tiempo de todos modos salen adelante y progresan y no es extraño que los que habían quedado molestos entiendan porque paso lo que paso.

Lo más sorprendente es cuando entendemos en la diversidad de tareas que tenemos que cumplir diariamente que el manejo de prioridades nos manifiesta lo provechoso que es tenerlas porque el rendimiento en todo lo que hacemos está manifiesto y no necesita de mayor explicación.

Por ello si tenemos nuestros intenses personales y los tenemos planificados para poderlos alcanzar empecemos priorizando el presente para que el futuro sea una realidad gratificante tanto para nosotros como también para los nuestros.